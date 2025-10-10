Ο 26χρονος Έλληνας είχε πάει στο Λονδίνο για διακοπές με δύο φίλους του.

Στις 21 Ιουλίου του 2024 ο 26χρονος Αντώνης Αντωνιάδης κατέληξε σε νομοσοκείο του Λονδίνου μετά από επίθεση που είχε δεχθεί δύο εβδομάδες νωρίτερα, τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου από πέντε ληστές.

Ο 26χρονος Έλληνας είχε πάει στη Βρετανία για διακοπές μία εβδομάδα με δύο φίλους του. Οι πέντε που συνελήφθησαν για τη δολοφονία του πρόσφατα καταδικάστηκαν σε πολυετείς ποινές.

Πώς έγινε η δολοφονία

Ο Αντώνης Αντωνιάδης είχε βγει με φίλους το βράδυ του Σαββάτου της 6ης Ιουλίου. Εκείνος και οι φίλοι του διέμεναν στο Νιου Κρος, στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, και είχαν κάνει κράτηση για ένα Uber για να επιστρέψουν σπίτι. Ωστόσο όπως είπαν και οι φίλοι του στη δίκη, δεν είχαν ιδέα ότι το Uber στο οποίο επέβαιναν παρακολουθούνταν.

Καθώς οι 26χρονος με τους φίλους του επέστρεφαν σπίτι τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου σε μικρή απόσταση από την πόρτα του κτιρίου όπου διέμεναν, τον πλησίασαν τέσσερα άτομα με κουκούλες. Ο πέμπτος άνδρας παρέμεινε στο αυτοκίνητο έτοιμος για να διαφύγουν μετά τη ληστεία. Εκείνος αντιστάθηκε αλλά ο δράστες τον περικύκλωσαν, τον γρονθοκόπησαν, τον κλώτσησαν στο έδαφος και στη συνέχεια τον μαχαίρωσαν στο στήθος και τον μηρό.

Οι δράστες

Ο Shian Johnson, 26 ετών, θα εκτίσει τουλάχιστον 28 χρόνια στη φυλακή πριν ζητήσει αποφυλάκιση υπό όρους. Ο 20χρονος Sofian Alliche καταδικάστηκε σε τουλάχιστον 25 χρόνια φυλάκιση και ο 18χρονος αδελφός του Amin Alliche σε 22 χρόνια φυλάκιση. Ο 21χρονος Joshua McCorquodale καταδικάστηκε σε 26 χρόνια φυλάκιση και ο 18χρονος ο Alfie Hipple κρατείται με ελάχιστη ποινή φυλάκισης 23 ετών. Όλοι καταδικάστηκαν για φόνο και συνωμοσία σε ληστεία.

Κατά τη διάρκεια της δίκης τους στο Old Bailey, ακούστηκε πως ο Αντωνιάδης έγινε στόχος γιατί κρατούσε μία τσάντα Lacoste και ένα ρολόι Versace.

«Από όλες τις απόψεις, ο Αντώνης ήταν ένας ευγενικός, φροντιστικός, στοργικός, αστείος και κοινωνικός νεαρός άνδρας, τον οποίο οι φίλοι του, ιδιαίτερα, περιέγραφαν ως πραγματικό κύριο. Ο Αντώνης ήταν σαφώς βαθιά αγαπητός και ο θάνατός του έχει επηρεάσει την οικογένειά του με διάφορους τρόπους, καθώς και τους φίλους του» είπε η δικαστής.

Οι γονείς του, Στέλλα και Γιάννης Αντωνιάδης, μίλησαν για την «άδικη και απάνθρωπη» απώλεια του γιου τους, που τους συνέτριψε. «Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο στον κόσμο από το να χάνεις το παιδί σου, ειδικά με τον ξαφνικό και φρικτό τρόπο που συνέβη αυτό στον Αντώνη μας», ανέφεραν σε ανακοίνωση που εξέδωσαν μέσω της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

«Η δικαιοσύνη είναι πολύ σημαντική για τη δικαίωση του παιδιού μας, αλλά κυρίως για να αποτρέψουμε άλλους γονείς από το να βρεθούν στην τραγική μας θέση», πρόσθεσαν.

