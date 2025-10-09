«Ένα λουκάνικο είναι λουκάνικο, δεν είναι βίγκαν» έχει δηλώσει ο Γερμανός καγκελάριος, υπεραμυνόμενος την νέα ρύθμιση που ύπερψηφισε σήμερα το Ευρωκοινοβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της απαγόρευσης της χρήσης λέξεων όπως... «μπέργκερ» ή «μπριζόλα» για την περιγραφή των φυτικών εναλλακτικών τους.

Η ισχυρή πλειοψηφία με ψήφους 355-247 θεωρείται σημαντική νίκη για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες ετικέτες απειλούν την επιβίωση του κλάδου τους.

Ωστόσο, μια πλήρης απαγόρευση δεν πρόκειται να συμβεί άμεσα - ούτε είναι βέβαιο πως θα συμβεί - καθώς η πρόταση χρειάζεται την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και των κυβερνήσεων των 27 κρατών-μελών, για να γίνει νόμος.

Η βιομηχανία φυτικών τροφίμων έχει γνωρίσει εκρηκτική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν έναν χορτοφαγικό τρόπο ζωής.

«Ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους», δήλωσε η Γαλλίδα ευρωβουλευτής Σελίν Ιμάρτ, που ηγήθηκε της πρωτοβουλίας: Το μάρκετινγκ φυτικών προϊόντων με ετικέτες κρέατος «παραπλανά τον καταναλωτή».

Σύμφωνα με την πρόταση, άλλες ονομασίες όπως «κρόκος αυγού», «ασπράδι αυγού» και «εσκαλόπ» θα περιορίζονται σε προϊόντα που περιέχουν κρέας.

Οι Βρυξέλλες έχουν ήδη ορίσει ότι τα γαλακτοκομικά είδη προέρχονται από τη «φυσιολογική έκκριση των μαστών». Σε αυτά περιλαμβάνονται προϊόντα όπως το γάλα, το γιαούρτι και το τυρί. Για παράδειγμα, το γάλα βρώμης στις ευρωπαϊκές αγορές ονομάζεται «ρόφημα βρώμης».

Οι Πράσινοι και οι φιλελεύθεροι ευρωβουλευτές επέκριναν το κείμενο που εγκρίθηκε, χαρακτηρίζοντάς το «άχρηστο»: «Ενώ ο κόσμος καίγεται, το ΕΛΚ δεν έχει τίποτα καλύτερο να κάνει αυτήν την εβδομάδα από το να μας εμπλέκει όλους σε μια συζήτηση για λουκάνικα και σνίτσελ», δήλωσε η Γερμανίδα ευρωβουλευτής των Πρασίνων Άννα Καβατσίνι.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις τόνισαν ότι η απαγόρευση θα αποτελούσε οπισθοδρόμηση για τη βιωσιμότητα.

Η πρόταση έχει επίσης δεχθεί κριτική από σημαντικές φωνές της βιομηχανίας τροφίμων στη Γερμανία – τη μεγαλύτερη αγορά φυτικών προϊόντων στην ΕΕ, σύμφωνα με αναφορά του Good Food Institute Europe.

Μεγάλες γερμανικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ όπως η Aldi και η Lidl, η αλυσίδα γρήγορου φαγητού Burger King και ο παραγωγός λουκάνικων Rügenwalder Mühle αντέδρασαν στην πρόταση με κοινή ανοικτή επιστολή.

Ανέφεραν ότι η απαγόρευση «οικείων όρων» θα καθιστούσε «πιο δύσκολη την ενημερωμένη λήψη αποφάσεων από τους καταναλωτές».

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ωστόσο, υποστήριξε πλήρως την απαγόρευση. «Ένα λουκάνικο είναι λουκάνικο. Το λουκάνικο δεν είναι βίγκαν», δήλωσε πρόσφατα.

Σημειώνεται πως το 2020, παρόμοια πρόταση είχε τεθεί στο τραπέζι, αλλά δεν πέρασε.

Πηγή: BBC