Σε πανηγυρικό τόνο η ανάρτηση του Λευκού Οίκου.

«Πρόεδρο της ειρήνης» χαρακτηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ ο Λευκός Οίκος σε ανάρτησή του στο Χ τα ξημερώματα της Πέμπτης, λίγες ώρες αφότου Ισραήλ και Χαμάς «ενέκριναν» την πρώτη φάση του σχεδίου που πρότεινε η κυβέρνηση των ΗΠΑ για τη Γάζα.

{https://x.com/WhiteHouse/status/1976081153699508480}

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε: «Είμαι πολύ περήφανος που ανακοινώνω ότι το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν εγκρίνει την πρώτη φάση του ειρηνευτικού μας σχεδίου. Αυτό σημαίνει πως ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε γραμμή προβλεπόμενη από τη συμφωνία, στο πλαίσιο των πρώτων βημάτων προς Ισχυρή, Διαρκή και Αιώνια ειρήνη. Όλα τα μέρη θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης! Είναι μια ΜΕΓΑΛΗ μέρα για τον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο, το Ισραήλ, όλες τις γειτονικές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και ευχαριστούμε τους μεσολαβητές από το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία, που συνεργάστηκαν μαζί μας για να πραγματοποιηθεί αυτό το ιστορικό και πρωτοφανές γεγονός».