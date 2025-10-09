Η συμφωνία εγγυάται από τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία, διασφαλίζοντας ότι οι επιθέσεις δεν θα ξαναρχίσουν, εφόσον και οι δύο πλευρές τηρούν τους όρους της.

Έπειτα από δύο και πλέον χρόνια πολέμου, το Ισραήλ και η Χαμάς έκαναν γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι έκλεισαν συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο σχεδίου που πρότεινε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κι έχει σκοπό να υπάρξει «διαρκής» ειρήνη στην περιοχή.

Όπως ανακοίνωσε με «υπερηφάνεια» μέσω Truth Social ο ρεπουμπλικάνος, τα μέρη «αποδέχτηκαν την πρώτη φάση» του σχεδίου του για τη Γάζα στις έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο.

«Αυτό σημαίνει πως ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα», συνέχισε.

Το Ισραήλ «θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε γραμμή προβλεπόμενη από τη συμφωνία», στο πλαίσιο των «πρώτων βημάτων προς Ισχυρή, Διαρκή και Αιώνια ειρήνη», συμπλήρωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Το Κατάρ, χώρα που διαδραμάτισε μεσολαβητικό ρόλο στις συνομιλίες, επιβεβαίωσε πως «κλείστηκε συμφωνία για όλους τους όρους και τους μηχανισμούς εφαρμογής της πρώτης φάσης της κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που θα οδηγήσει στο τέλος του πολέμου, την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων και παλαιστινίων φυλακισμένων και την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας», με ανάρτηση του εκπρόσωπου του υπουργείου Εξωτερικών Ματζίντ αλ Ανσάρι στο X.

Η Χαμάς παράλληλα ανακοίνωσε πως έκλεισε συμφωνία που «προβλέπει το τέλος του πολέμου στη Γάζα».

«Η Γάζα θα ανοικοδομηθεί»

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι το επόμενο βήμα είναι η ανοικοδόμηση της Γάζας και η εξασφάλιση μιας σταθερής ειρήνης:

«Θεωρούμε ότι η Γάζα θα γίνει τόπος πολύ πιο ασφαλής, θα ανοικοδομηθεί. Άλλες χώρες της περιοχής, που διαθέτουν τεράστια πλούτη, θα βοηθήσουν να γίνει αυτό. Και εμείς, οι ΗΠΑ, θα συμμετάσχουμε για να εγγυηθούμε την επιτυχία και τη διατήρηση της ειρήνης».

Η συμφωνία, εφόσον εφαρμοστεί, θα φέρει τις δύο πλευρές πιο κοντά από κάθε προηγούμενη προσπάθεια για τον τερματισμό ενός πολέμου που έχει εξελιχθεί σε περιφερειακή σύγκρουση, εμπλέκοντας χώρες όπως το Ιράν, η Υεμένη και ο Λίβανος, και αναδιαμορφώνοντας τον χάρτη της Μέσης Ανατολής.

Η ανάρτηση Τραμπ για τη συμφωνία

«Είμαι πολύ υπερήφανος που ανακοινώνω ότι το Ισραήλ και η Χαμάς ενέκριναν και οι δύο την πρώτη φάση του ειρηνευτικού μας σχεδίου», δήλωσε ο Τραμπ μέσω Truth Social.

«Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή, ως τα πρώτα βήματα προς μια ισχυρή, διαρκή και αιώνια ειρήνη», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η συμφωνία βρισκόταν «σχεδόν στο τελικό στάδιο» και ότι ενδέχεται να ταξιδέψει το Σαββατοκύριακο στην Αίγυπτο, ίσως και από το Σάββατο.

«Ολα τα μέρη θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης!» τόνισε στο Truth Social. «Είναι μια μεγάλη μέρα για τον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο, το Ισραήλ, όλες τις γειτονικές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής — και ευχαριστούμε τους μεσολαβητές από το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία, που συνεργάστηκαν μαζί μας για να καταστεί εφικτό αυτό το ιστορικό και πρωτοφανές γεγονός».

Χαμάς: «Να εγγυηθούν ότι το Ισραήλ θα τηρήσει τους όρους»

Η Χαμάς επιβεβαίωσε πως κατέληξε σε συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας στις διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο, τονίζοντας πως προσβλέπει στην απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον παλαιστινιακό θύλακο και στην ανταλλαγή ομήρων με κρατούμενους.

Ειδικότερα, η Χαμάς αναφέρει ότι η συμφωνία θα «τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, θα διασφαλίσει την πλήρη αποχώρηση των δυνάμεων κατοχής, θα επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και θα ολοκληρώσει την ανταλλαγή κρατουμένων».

Η παλαιστινιακή οργάνωση ευχαριστεί το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Τουρκία και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τις μεσολαβητικές τους προσπάθειες. Επίσης, τους καλεί να «εγγυηθούν ότι η ισραηλινή κυβέρνηση κατοχής θα τηρήσει πλήρως τους όρους της συμφωνίας».

Ο λαός της Γάζας, προσθέτει η ανακοίνωση, «επέδειξε ασύγκριτο θάρρος, τιμή και ηρωισμό». «Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τα εθνικά δικαιώματα του λαού μας, μέχρι να επιτευχθούν η ελευθερία, η ανεξαρτησία και η αυτοδιάθεση», καταλήγει η Χαμάς.

Νετανιάχου: «Θα τους φέρουμε όλους πίσω»

Το Ισραήλ θα «φέρει πίσω» τους ομήρους από τη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ πως επιτεύχθηκε συμφωνία ανάμεσα στις δυο εμπόλεμες πλευρές.

«Με τη βοήθεια του Θεού, θα τους φέρουμε όλους πίσω στο σπίτι», ανέφερε μέσω Χ.

Σε ανακοίνωσή του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη συμφωνία Χαμάς – Ισραήλ για την πρώτη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα «μια σπουδαία ημέρα για το Ισραήλ».

Δήλωσε επίσης ότι θα συγκαλέσει την Πέμπτη το υπουργικό συμβούλιο προκειμένου να εγκρίνει τη συμφωνία. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους Ισραηλινούς στρατιώτες καθώς και τον Αμερικανό πρόεδρο και την ομάδα του για την «κινητοποίησή τους σε αυτή την ιερή αποστολή για την απελευθέρωση των ομήρων μας».

Τι προβλέπει η συμφωνία

Με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η συμφωνία περιλαμβάνει πλήρη κατάπαυση του πυρός, σταδιακή απόσυρση του ισραηλινού στρατού από το 70% της Λωρίδας της Γάζας και ταυτόχρονη απελευθέρωση κρατουμένων και από τις δύο πλευρές. Περιλαμβάνει την άμεση διάνοιξη πέντε συνοριακών διαβάσεων για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και την απελευθέρωση 20 ζωντανών Ισραηλινών αιχμαλώτων στην πρώτη φάση.

Η συμφωνία εγγυάται από τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία, διασφαλίζοντας ότι οι επιθέσεις δεν θα ξαναρχίσουν, εφόσον και οι δύο πλευρές τηρούν τους όρους της.