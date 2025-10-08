Η ανακοίνωση του Ελιζέ για τις επόμενες κινήσεις του Μακρόν.

Ο Εμανουέλ Μακρόν «θα διορίσει πρωθυπουργό εντός 48 ωρών», ανακοίνωσε το Ελιζέ. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση ο διορισμός θα γίνει «με βάση τα συμπεράσματα των διαπραγματεύσεων υπό την ηγεσία του απερχόμενου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνου».

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαριστεί τον Σεμπαστιάν Λεκορνού για το έργο που επιτέλεσε τις τελευταίες σαράντα οκτώ ώρες» και «έλαβε υπόψη τα συμπεράσματα του: Την πλειοψηφία των βουλευτών κατά της διάλυσης, την ύπαρξη πλατφόρμας σταθερότητας και την πιθανή πορεία προς την υιοθέτηση προϋπολογισμού έως τις 31 Δεκεμβρίου», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Νωρίτερα, ο παραιτηθείς πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνού δήλωσε στο France 2: «Είπα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι η προοπτική της διάλυσης (του κοινοβουλίου) υποχωρεί και πως πιστεύω ότι η κατάσταση επιτρέπει να διορίσει πρωθυπουργό τις επόμενες 48 ώρες. Η αποστολή μου τώρα ολοκληρώθηκε».

Σε ερώτηση για όσους ζητούν την παραίτηση του Μακρόν, απάντησε: «Ως υπουργός υπεύθυνος για τις ένοπλες δυνάμεις, μπορώ να σας πω ότι αυτή δεν είναι κατάλληλη στιγμή να αλλάξουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας».

Μετά τις διαβουλεύσεις με τα κόμματα, ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας εξέφρασε την πεποίθηση πως «υπάρχει μια απόλυτη πλειοψηφία στην εθνοσυνέλευση που απορρίπτει τη διάλυση, όχι μόνο λόγω φόβου για επιστροφή στις κάλπες, όπως ακούστηκε».

Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει μία σχετική πλειοψηφία αρκετών κομμάτων, που είναι έτοιμη να συμφωνήσει στον προϋπολογισμό. Αυτή η πορεία είναι «ακόμα εφικτή», συμπλήρωσε, αλλά παραδέχθηκε πως είναι «δύσκολη».

Ερωτηθείς για τον προϋπολογισμό, απάντησε: «Όλα τα κόμματα που ήρθαν να με δουν, με εξαίρεση την Ανυπότακτη Γαλλία και την Εθνική Συσπείρωση, μου είπαν ότι θα ήταν υπερβολικά επικίνδυνο να μην έχουμε προϋπολογισμό πριν από τις 31 Δεκεμβρίου. Βεβαιώθηκα ότι υπήρχε προσχέδιο. Δεν θα είναι τέλειο, θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης».