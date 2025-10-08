Ο Τραμπ ζητά συχνά τη φυλάκιση των αντιπάλων του από τότε που μπήκε για πρώτη φορά στην πολιτική το 2015.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την Τετάρτη τη φυλάκιση του δημάρχου του Σικάγο και του κυβερνήτη του Ιλινόις, Δημοκρατικοί και ο δύο, καθώς η κυβέρνησή του ετοιμάζεται να αναπτύξει στρατεύματα στους δρόμους της τρίτης μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ.

Η έκκληση του Τραμπ να φυλακίσει τους δύο εξέχοντες αντιπάλους της καταστολής της μεταναστευτικής του πολιτικής έγινε ενώ ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμεϊ, και πολιτικός του αντίπαλος, πρόκειται να εμφανιστεί στο δικαστήριο, αντιμέτωπος με ποινικές κατηγορίες που έχουν επικριθεί ευρέως ωστόσο ως αβάσιμες.

Ο Τραμπ ζητά συχνά τη φυλάκιση των αντιπάλων του από τότε που μπήκε για πρώτη φορά στην πολιτική το 2015, αλλά ο Κόμεϊ είναι ο πρώτος που αντιμετωπίζει δίωξη.

Σταο Τruth Social, ο Τραμπ κατηγόρησε τον δήμαρχο του Σικάγο Μπράντον Τζόνσον και τον κυβερνήτη του Ιλινόις Τζέι Μπι Πρίτζκερ ότι δεν προστάτευσαν τους αξιωματικούς για τη μετανάστευση που επιχειρούσαν στο Σικάγο.

«Ο δήμαρχος του Σικάγο θα έπρεπε να είναι στη φυλακή επειδή δεν προστάτευσε τους αξιωματικούς! Ο κυβερνήτης Πρίτζκερ επίσης!» έγραψε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο προσωπικό της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα εκατοντάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς του Τέξας συγκεντρώθηκαν σε μια στρατιωτική εγκατάσταση έξω από το Σικάγο, παρά τις αντιρρήσεις των Πρίτζκερ, Τζόνσον και άλλων Δημοκρατικών ηγετών στην πολιτεία. Ο Τραμπ έχει απειλήσει να αναπτύξει στρατεύματα και σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ.

Ωστόσο, δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί αντιτίθενται στην ανάπτυξη στρατευμάτων όταν δεν υπάρχει εξωτερική απειλή.

