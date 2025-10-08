Η Γροιλανδία εμβαθύνει τους δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι στις αμερικανικές βλέψεις.

Έμμεσο μήνυμα στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, που οραματίζεται... αμερικανική προσάρτηση της Γροιλανδίας, έστειλε ο πρωθυπουργός τού στρατηγικά σημαντικού νησιού - με τεράστια αποθέματα σπάνιων γαιών - Γενς Φρέντερικ Νίλσεν, με ομιλία του στο Ευρωκοινοβούλιο.

Η «εμμονή» Τραμπ με τη Γροιλανδία βρέθηκε στο επίκεντρο της γεωπολιτικής έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Τόσο οι αρχές της Γροιλανδίας, η οποία αποτελεί αυτόνομο έδαφος εντός του Βασιλείου της Δανίας, όσο και εκείνες της Δανίας έχουν επανειλημμένα τονίσει το δικαίωμα της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση και πως το νησί «δεν είναι προς πώληση».

Η σημερινή παρουσία του Γενς Φρέντερικ Νίλσεν στο Στρασβούργο αποτελεί «δήλωση» ευρωπαϊκής ταυτότητας και ανεξαρτησίας απέναντι στις αμερικανικές βλέψεις. Η Γροιλανδία δείχνει ότι ανήκει πολιτικά και αξιακά στην Ευρώπη και δεν αποτελεί αντικείμενο γεωπολιτικού παζαριού.

Χθες η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρέντερικσεν, τόνισε ότι οι 60.000 κάτοικοι της Γροιλανδίας εξακολουθούν να ζουν με τον φόβο μίας αμερικανικής κατάκτησης.

Σε ομιλία της στο δανικό κοινοβούλιο τόνισε: «Αυτήν τη στιγμή φαίνεται μακρινό. Ίσως υπάρχει η αίσθηση ότι μπορούμε να αναπνεύσουμε με ανακούφιση. Ωστόσο, πιστεύω ότι δεν μπορούμε».

«Ό,τι και να συμβεί, υποστηρίζουμε τη Γροιλανδία στην απόφαση για το μέλλον της. Και δεν θα απειληθούμε ή εκφοβιστούμε για να κάνουμε κάτι που είναι σαφώς λάθος», πρόσθεσε.