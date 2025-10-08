Κατά τη διάρκεια του τελευταίου shutdown το 2018, απλήρωτοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας άρχισαν να εργάζονται ως σερβιτόροι και οδηγοί στην Uber. Ο επικεφαλής της NATCA εξηγούσε τότε πως ορισμένοι υπάλληλοι αναγκάζονταν να δηλώσουν άρρωστοι επειδή δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά τη φύλαξη των παιδιών τους.

Οι ελλείψεις προσωπικού προκάλεσαν καθυστερήσεις πτήσεων σε αρκετές πόλεις των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, λίγο μετά την προειδοποίηση του υπουργού Μεταφορών, Sean P. Duffy, ότι το shutdown θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολλαπλάσιες καθυστερήσεις και ακυρώσεις.

Οι ανακοινώσεις της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) τη Δευτέρα έδειξαν ότι δεν υπήρχαν ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο Hollywood Burbank στην Καλιφόρνια, γεγονός που προκάλεσε καθυστερήσεις.

Ζητήματα υποστελέχωσης συνδέθηκαν επίσης με καθυστερήσεις στα αεροδρόμια του Νιούαρκ, του Φοίνιξ και του Ντένβερ. Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, περισσότερες από 6.000 πτήσεις στις ΗΠΑ καθυστέρησαν τη Δευτέρα - αν και δεν ήταν σαφές πόσες από αυτές σχετίζονταν με έλλειψη προσωπικού, καθώς οι καθυστερήσεις μπορεί επίσης να οφείλονται στις καιρικές συνθήκες και στον φόρτο κυκλοφορίας. Την Πέμπτη πριν από το shutdown, σχεδόν 7.000 πτήσεις είχαν καθυστερήσει, σύμφωνα με τον ίδιο ιστότοπο.

Σε δήλωσή της, η Εθνική Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (NATCA) ανέφερε ότι δεν είναι ασυνήθιστο να δηλώνουν κάποιοι άρρωστοι, τονίζοντας όμως ότι η μεγάλη πλειονότητα των ελεγκτών συνεχίζει να εργάζεται, παρότι δεν πληρώνεται κατά τη διάρκεια του shutdown. Ωστόσο, το συνδικάτο πρόσθεσε ότι η κατάσταση υπογραμμίζει την ευθραυστότητα του συστήματος.

«Η NATCA έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι η έλλειψη προσωπικού ελεγκτών αφήνει το σύστημα ευάλωτο, και τα γεγονότα της [Δευτέρας] υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη να ενισχυθεί η εκπαίδευση και η πρόσληψη», ανέφερε το συνδικάτο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, το σύστημα υπολείπεται κατά περίπου 3.800 του απαιτούμενου αριθμού πιστοποιημένων ελεγκτών.

Οι εργαζόμενοι που θεωρούνται «απαραίτητοι», όπως οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (TSA), αναμένεται να συνεχίσουν να εργάζονται χωρίς μισθό κατά τη διάρκεια του shutdown, το οποίο ξεκίνησε την Τετάρτη, και να λάβουν αναδρομικά τους μισθούς τους όταν επαναλειτουργησεί κανονικά η κυβέρνηση.

Τη Δευτέρα, ο Duffy δήλωσε ότι υπήρξε μια «ελαφρά αύξηση» στις κλήσεις για αναρρωτική άδεια, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθυστερήσεις πτήσεων. Είπε επίσης ότι το shutdown αύξησε την πίεση στους ελεγκτές, οι οποίοι αναμένονται να λάβουν τον επόμενο μισθό τους στις 14 Οκτωβρίου.

Ο πρόεδρος της NATCA, Nick Daniels, ο οποίος εμφανίστηκε μαζί με τον Duffy σε συνέντευξη Τύπου στο αεροδρόμιο Newark Liberty, κάλεσε το Κογκρέσο να τερματίσει το shutdown ώστε οι ελεγκτές να μπορέσουν να επικεντρωθούν στη δουλειά τους.

«Πρέπει να φέρουμε αυτό το shutdown σε ένα τέλος ώστε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και οι αφοσιωμένοι επαγγελματίες ασφάλειας πτήσεων να αφήσουν πίσω τους αυτή την απόσπαση και να επικεντρωθούν πλήρως στο ζωτικής σημασίας έργο τους», είπε. «Δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου».

Ο Duffy ανέφερε ότι σε ορισμένες περιοχές παρατηρήθηκε μείωση προσωπικού έως και 50% και προειδοποίησε ότι αν τα επίπεδα στελέχωσης πέσουν σε σημείο που επηρεάζει την ασφάλεια, θα μπορούσαν να υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις ή ακυρώσεις.

Σε ξεχωριστή δήλωση στον ιστότοπό της, η NATCA ανέφερε ότι «δεν εγκρίνει, δεν υποστηρίζει ούτε ανέχεται οποιονδήποτε ομοσπονδιακό υπάλληλο να συμμετέχει ή να υποστηρίζει συντονισμένη δραστηριότητα που επηρεάζει αρνητικά τη χωρητικότητα» του εθνικού δικτύου πτήσεων. Προειδοποίησε τα μέλη της ότι οποιαδήποτε «συνδικαλιστική κινητοποίηση» θα μπορούσε να υπονομεύσει την αξιοπιστία της και να αποδυναμώσει την ικανότητά της «να υπερασπίζεται αποτελεσματικά εσάς και τις οικογένειές σας».

Σημειώνεται πως οι γερουσιαστές επέστρεψαν τη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται κάποια προοπτική συμφωνίας για τη λήξη του shutdown.

Περίπου 750.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι έχουν τεθεί σε αναστολή, ενώ πολλοί άλλοι εργάζονται χωρίς αμοιβή μετά τη λήξη της χρηματοδότησης την Τετάρτη, ενώ αρκετές υπηρεσίες και υπουργεία έχουν κλείσει εντελώς.

Πηγή: Washington Post