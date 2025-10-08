Σοκ έχει προκαλέσει στη Γερμανία η άγρια επίθεση με μαχαίρι εναντίον της εκλεγμένης δημάρχου του Χερντέκε, Ίρις Στάλτσερ, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από πολλαπλά τραύματα που υπέστη στο σπίτι της.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.

Η 57χρονη Στάλτσερ, που είχε εκλεγεί στις 28 Σεπτεμβρίου και επρόκειτο να αναλάβει καθήκοντα την 1η Νοεμβρίου, εντοπίστηκε αιμόφυρτη στο σπίτι της στο Χερντέκε, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Σύμφωνα με την αστυνομία, έφερε 13 τραύματα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα και την πλάτη. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ελικόπτερο σε νοσοκομείο του Μπόχουμ, όπου υπεβλήθη σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Οι γιατροί αναφέρουν ότι παραμένει σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, με τις επόμενες 48 ώρες να θεωρούνται καθοριστικές.

Την άτυχη γυναίκα εντόπισε ο 15χρονος γιος της, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Αρχικά, υποστήριξε πως η μητέρα του είχε δεχθεί επίθεση «από αρκετούς άνδρες» στον δρόμο. Ωστόσο, οι αστυνομικές έρευνες δεν επιβεβαίωσαν αυτό το σενάριο.

Καθώς στο σπίτι δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης, οι υποψίες στράφηκαν προς το οικογενειακό περιβάλλον.

Υπό κράτηση τα θετά παιδιά – Επικεντρώνονται οι έρευνες στη 17χρονη κόρη

Οι αρχές συνέλαβαν τα δύο θετά παιδιά της Στάλτσερ, ηλικίας 15 και 17 ετών, που βρίσκονταν στην κατοικία τη στιγμή της επίθεσης. Αν και δεν έχουν απαγγελθεί ακόμη κατηγορίες, οι ερευνητές εξετάζουν όλα τα πιθανά κίνητρα, συμπεριλαμβανομένων οικογενειακών διαφορών.

Αρχικά, οι υποψίες έπεσαν στον 15χρονο γιο, ο οποίος μεταφέρθηκε με χειροπέδες για τη διασφάλιση των αποδεικτικών στοιχείων. Γείτονες ανέφεραν πως λίγο πριν την ειδοποίηση της αστυνομίας είχε προηγηθεί έντονος καβγάς ανάμεσα στη Στάλτσερ και τον γιο της.

Στη συνέχεια, όμως, οι έρευνες οδήγησαν στη 17χρονη θετή κόρη, η οποία φέρεται πλέον ως κύρια ύποπτη για την επίθεση.

{https://x.com/InfactoWeaver/status/1975642509448466731}

Σύμφωνα με το Der Spiegel, το περασμένο καλοκαίρι είχε σημειωθεί ακόμη ένα βίαιο επεισόδιο μεταξύ των δύο, όταν η ίδια έφηβη φέρεται να είχε επιτεθεί ξανά στη μητέρα της με μαχαίρι, χωρίς σοβαρές συνέπειες. Το περιστατικό είχε καταγραφεί ως ενδοοικογενειακή βία και είχε κινητοποιήσει την αστυνομία.

Πηγές προσθέτουν ότι η 17χρονη είχε εμπλακεί και σε άλλο περιστατικό με μαχαίρι στο σχολείο της πριν από έναν χρόνο, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Οι έρευνες και οι πολιτικές αντιδράσεις

Η αστυνομία πραγματοποιεί εξονυχιστικές έρευνες στο σπίτι της Στάλτσερ, συλλέγοντας δείγματα DNA και αναλύοντας ψηφιακά δεδομένα και τηλεφωνικές επικοινωνίες. Αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις πολιτικού κινήτρου, η υπόθεση παρακολουθείται στενά από τις ομοσπονδιακές αρχές λόγω της δημόσιας θέσης του θύματος.

Το Χερντέκε έχει βυθιστεί στη σιωπή. Κάτοικοι αφήνουν λουλούδια και μηνύματα συμπαράστασης έξω από το δημαρχείο, ενώ τα ΜΜΕ της χώρας καλύπτουν εκτενώς την υπόθεση.

Η Ίρις Στάλτσερ, δικηγόρος εργατικών διαφορών και μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), είχε κερδίσει τις εκλογές με ποσοστό 52,2% έναντι του υποψηφίου του CDU, Φάμπιαν Χάας.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «απάνθρωπη και θλιβερή πράξη» και τόνισε πως «η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας, ανεξαρτήτως κινήτρων».

Τοπικοί αξιωματούχοι της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας εξέφρασαν τον αποτροπιασμό τους, ενώ οι δημοτικές ενώσεις ζήτησαν αυξημένα μέτρα προστασίας για τους αιρετούς, μετά από σειρά απειλών και επιθέσεων τα τελευταία χρόνια.

Η επίθεση σημειώνεται σε μια περίοδο όπου η Γερμανία προσπαθεί να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη βία κατά πολιτικών και δημόσιων λειτουργών. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, το 2024 σχεδόν έξι στους δέκα αιρετούς δήλωσαν ότι έχουν δεχθεί απειλές ή επιθέσεις.

Η υπόθεση της Ίρις Στάλτσερ αναζωπυρώνει τη συζήτηση γύρω από την ασφάλεια των τοπικών αρχών και τη ρητορική μίσους που εντείνει την κοινωνική πόλωση στη χώρα.