Ο αμερικανός πρόεδρος επιμένει να πατάξει τον «εσωτερικό έχθρο», παρακάμπτοντας τις δικαστικές αποφάσεις και απειλώντας με τον «Νόμο περί Ανταρσίας».

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναπτύξει την Εθνοφρουρά σε αρκετές αμερικανικές πόλεις έχει προκαλέσει κύμα νομικών προσφυγών, με τους Δημοκρατικούς να κατηγορούν τον Τραμπ πως προσπαθεί να κατασκευάσει ακόμη μια κρίση.

Ο Τραμπ επιμένει ότι η χρήση ομοσπονδιακών δυνάμεων είναι απαραίτητη για την καταστολή της βίας σε πόλεις υπό Δημοκρατική διοίκηση - για την αντιμετώπιση του εγκλήματος και για την υποστήριξη των επιχειρήσεων της ICE και της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του. Οι επικριτές του, από την άλλη, τον κατηγορούν ότι χρησιμοποιεί την Εθνοφρουρά ως πολιτικό όπλο εναντίον Αμερικανών πολιτών.

Την Δευτέρα, η Πολιτεία του Ιλινόις και το Σικάγο μήνυσαν την κυβέρνηση, ζητώντας από ομοσπονδιακό δικαστή να μπλοκάρει την ανάπτυξη μελών της Εθνοφρουράς από το Ιλινόις και το Τέξας, χαρακτηρίζοντας την κίνηση «προδήλως παράνομη».

Ο Τραμπ είχε εγκρίνει την αποστολή 300 μελών της Εθνοφρουράς του Ιλινόις στο Σικάγο «για την προστασία ομοσπονδιακών αξιωματούχων και περιουσιακών στοιχείων», ενώ ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, πρόσφερε επίσης 400 στρατιώτες της Εθνοφρουράς του πολιτείας του στη διάθεση του Τραμπ.

Μια μέρα πριν, ομοσπονδιακός δικαστής ανέστειλε προσωρινά, για δεύτερη φορά, την ανάπτυξη μελών της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ του Όρεγκον. Η απόφαση εκδόθηκε έπειτα από προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να παρακάμψει την αρχική εντολή, στέλνοντας στρατεύματα της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνιας στο Πόρτλαντ, πράγμα που οδήγησε και την Καλιφόρνια να προσφύγει στη δικαιοσύνη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και αν όλα αυτά δεν είναι αρκετά, ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε χθες Δευτέρα ότι θα μπορούσε να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να στείλει τον στρατό σε αμερικανικές πόλεις, παρά την εναντίωση τοπικών αιρετών και αψηφώντας αποφάσεις της δικαιοσύνης.

«Για κάποιον λόγο τον έχουμε τον "Νόμο περί Ανταρσίας" (σ.σ.: νομοθέτημα του 1807 το οποίο επιτρέπει στον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ να κινητοποιεί ορισμένα στοιχεία των ενόπλων δυνάμεων για να δράσουν στο εσωτερικό σε εξαιρετικές περιστάσεις).

»Αν πρέπει να το κάνω, θα το κάνω. Αν σκοτώνεται κόσμος και τα δικαστήρια μας εμποδίζουν ή κυβερνήτες ή δήμαρχοι μας εμποδίζουν, σίγουρα θα το κάνω», πέταξε ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο της προεδρίας.

Η μεταφορά εφέδρων στρατιωτών από «κόκκινες» πολιτείες, όπως το Τέξας, σε πόλεις υπό Δημοκρατική διοίκηση βαθαίνει το χάσμα και την εχθρότητα ανάμεσα στις συντηρητικές αγροτικές περιοχές και τα φιλελεύθερα αστικά κέντρα - ενισχύοντας μια ολοένα και πιο ισχυρή δυναμική στην πολωμένη πολιτική ζωή της Αμερικής.

Όπως σημειώνει ο Stephen Collinson στο CNN, μια αλληλουχία απειλών και κινήσεων επίδειξης ισχύος από τον Λευκό Οίκο, η σφοδρή αντίδραση των Δημοκρατικών δημάρχων και ένα πυκνό πλέγμα νομικών προσφυγών θα δείξουν πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν ο νόμος και το Σύνταγμα στον περιορισμό ενός προέδρου που ενσαρκώνει πολλές από τις ανησυχίες σχετικά με το πώς ένας αξιωματούχος με δίψα για εξουσία θα μπορούσε να απειλήσει τη δημοκρατία.