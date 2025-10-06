Δημοκρατικοί κατηγορούν τον Τραμπ πως «προσπαθεί να κατασκευάσει μια κρίση»: «Θέλουν χάος στο έδαφος. Θέλουν να δημιουργήσουν την πολεμική ζώνη ώστε να μπορέσουν να στείλουν ακόμη περισσότερα στρατεύματα».

Ο πρόεδρος Τραμπ στέλνει ομοσπονδιακό στρατό από την Καλιφόρνια στο Όρεγκον, αφού το δικαστήριο μπλόκαρε την προσπάθειά του να αναπτύξει Εθνοφρουρά στο Πόρτλαντ.

Χρησιμοποιώντας μέλη της Εθνοφρουράς που υπηρετούσαν ήδη στο Λος Άντζελες, ο Τραμπ παρακάμπτει τη δικαστική εντολή και προκαλεί την οργή του κυβερνήτη της Καλιφόρνια που κάνει λόγο για «κατάχρηση του νόμου και της εξουσίας» και προαναγγέλλει μηνύσεις.

Το Πόρτλαντ είναι η τελευταία από τις πόλεις - προπύργια των Δημοκραστικών που στοχοποιούνται ως μέρος της επιχείρησης καταστολής του εγκλήματος του Τραμπ. Ο αμερικανός πρόεδρος έχει υποστηρίξει ότι τα στρατεύματα είναι απαραίτητα για την αποκατάσταση της ειρήνης εν μέσω συνεχιζόμενων διαμαρτυριών για την επιβολή της σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής του.

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε ότι 200 μέλη της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνιας αναπτύχθηκαν εκ νέου στο Πόρτλαντ για να «υποστηρίξουν την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ και άλλο ομοσπονδιακό προσωπικό που εκτελεί επίσημα καθήκοντα».

«Ο πρόεδρος Τραμπ άσκησε τη νόμιμη εξουσία του για να προστατεύσει ομοσπονδιακή περιουσία και προσωπικό στο Πόρτλαντ μετά από βίαια επεισόδια και επιθέσεις κατά οργάνων της επιβολής του νόμου», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Αμπιγκέιλ Τζάκσον.

Επιτέθηκε στον Νιούσομ, λέγοντας ότι θα έπρεπε να «σταθεί στο πλευρό των νομοταγών πολιτών αντί για τους βίαιους εγκληματίες που καταστρέφουν το Πόρτλαντ και πόλεις σε όλη τη χώρα».

Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καταγράφονταν καθημερινά μεγάλες διαμαρτυρίες στο Λος Άντζελες αφού η πόλη έγινε στόχος αυξημένων επιδρομών από τις υπηρεσίες μετανάστευσης. Ο Τραμπ ανέπτυξε την Εθνοφρουρά για να καταστείλει την αναταραχή τον Ιούνιο, μια σημαντική κίνηση καθώς τέτοιες πρωτοβουλίες είναι τυπικά ευθύνη του κυβερνήτη μιας πολιτείας.

Ο Νιούσομ υποστήριξε ότι η χρήση του στρατού στο Λος Άντζελες ήταν περιττή και όξυνε τις εντάσεις, ενώ ο Τραμπ υποστήριξε ότι έσωσε την πόλη από την ολοκληρωτική καταστροφή.

«Αυτό δεν αφορά τη δημόσια ασφάλεια, αφορά την άσκηση εξουσίας. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων χρησιμοποιεί τον αμερικανικό στρατό ως πολιτικό όπλο εναντίον Αμερικανών πολιτών», είπε ο Νιούσομ αφού ο Τραμπ έστειλε τα στρατεύματα στο Πόρτλαντ, κατηγορώντας τον ότι αγνοεί τα δικαστήρια.

«Θα φέρουμε αυτή τη μάχη στα δικαστήρια, αλλά το κοινό δεν μπορεί να μείνει σιωπηλό απέναντι σε μια τόσο απερίσκεπτη και αυταρχική συμπεριφορά από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.»

Οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται στο Πόρτλαντ και σε άλλες πόλεις για την αυταρχική επιβολή της αντιμεταναστευτικής πολιτικής από τη διοίκηση Τραμπ. Το Πόρτλαντ, ειδικότερα, έχει από καιρό προσελκύσει την οργή του Τραμπ λόγω της υποτιθέμενης συγκέντρωσης ανθρώπων, που οι υποστηρικτές του περιγράφουν ως Antifa, συντομογραφία του «αντιφασιστικό». Ο πρόεδρος υπέγραψε πρόσφατα εκτελεστική εντολή που χαρακτηρίζει την ομάδα, η οποία είναι ένα χαλαρά οργανωμένο κίνημα ακτιβιστών, ως εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση.