Μετά την απέλασή τους από το Ισραήλ.

Μια ομάδα 28 Γάλλων πολιτών, που μετείχαν στον στολίσκο Global Sumud Flotilla ο οποίος αναχαιτίστηκε την περασμένη εβδομάδα από το Ισραήλ ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, θα απελαθούν αύριο Δευτέρα και θα αναχωρήσουν με προορισμό την Ελλάδα, ανακοίνωσε απόψε το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας.

«Μετά την πρώτη προξενική επίσκεψη την Παρασκευή μια δεύτερη επίσκεψη έγινε σήμερα Κυριακή στη φυλακή του Κτζιότ.

Οι ομάδες μας κατάφεραν να συναντηθούν με όλους τους συμπατριώτες μας, που είναι καλά» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Πασκάλ Κονφαβρέ.