Ο Μαντλ Μαντέλα συνελήφθη με άλλους ακτιβιστές από ισραηλινές δυνάμεις ως μέλος του στολίσκου που επιχείρησε να παραδώσει βοήθεια στη Γάζα.

Κακομεταχείριση από τις ισραηλινές αρχές κατήγγειλε ο εγγονός του Νέλσον Μαντέλα, Μαντλ, ο οποίος συνελήφθη μαζί με πέντε ακόμα Νοτιοαφρικανούς, καθώς προσπαθούσαν να φτάσουν στην Γάζα με την αποστολή Global Sumund Flotilla.

Ο Μαντέλα και οι πέντε ακόμα συλληφθέντες από την Νότια Αφρική δήλωσαν πως υποβλήθηκαν σε σκληρότερη μεταχείριση από άλλους κρατούμενους λόγω του θέσης που έχει πάρει η χώρα τους στην υπόθεση της γενοκτονία εναντίον του Ισραήλ, ανέφερε το Associated Press.

Μιλώντας μετά την επιστροφή τους στο αεροδρόμιο του Γιοχάνεσμπουργκ, οι ακτιβιστές δήλωσαν ότι απομονώθηκαν από τους υπόλοιπους, όταν οι Ισραηλινοί φρουροί παρατήρησαν ότι ήταν από τη Νότια Αφρική. Δύο μουσουλμάνες γυναίκες μεταξύ της ομάδας τους είπαν ότι τους ξήλωσαν τις χιτζάμπ από τα κεφάλια τους και τις ανάγκασαν να γδυθούν μπροστά σε Ισραηλινούς στρατιώτες.

Από το 2023, η Νότια Αφρική εμπλέκεται σε μια εξαιρετικά αμφιλεγόμενη υπόθεση στο ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών, κατηγορώντας το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα.

Ο Μαντλ Μαντέλα, εγγονός του πρώτου μαύρου προέδρου της Νότιας Αφρικής, κατήγγειλε ότι οι Νοτιοαφρικανοί ακτιβιστές «αντιμετωπίστηκαν σκληρά» επειδή η χώρα τους κατέθεσε την υπόθεση της γενοκτονίας της Γάζας από το Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο. Η μεταχείρισή τους ήταν τέτοια «επειδή είμαστε ένα έθνος που τόλμησε μέσω της κυβέρνησής του να παραπέμψει το Ισραήλ του απαρτχάιντ στο Διεθνές Δικαστήριο και να τους θεωρήσει υπόλογους», δήλωσε ο Μαντλ Μαντέλα.

Το Ισραήλ απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό ότι διαπράττει γενοκτονία εναντίον Παλαιστινίων στη Γάζα και κατηγόρησε τη Νότια Αφρική ότι είναι το «νόμιμο χέρι» της Χαμάς, όταν κατέθεσε την αγωγή.

Ο Μαντλ Μαντέλα έχει στο παρελθόν επικριθεί για την υποστήριξή του προς την παλαιστινιακή μαχητική ομάδα της Χαμάς και πέρυσι η Βρετανία αρνήθηκε να του εκδώσει βίζα. Ο εγγονός του εκλιπόντος προέδρου της Νότιας Αφρικής και ακτιβιστή κατά του απαρτχάιντ Νέλσον Μαντέλα έφτασε στο Γιοχάνεσμπουργκ την Τετάρτη αφού τέθηκε υπό κράτηση σε ισραηλινή φυλακή για έξι ημέρες πριν αφεθεί ελεύθερος μέσω Ιορδανίας.

«Μας έδεσαν με χειροπέδες και δεμένα σφιχτά τα χέρια μας πίσω από την πλάτη, μας κατέβασαν από τις βάρκες μας», είπε ο 51χρονος Μαντέλα στο αεροδρόμιο, όπου τον υποδέχτηκαν υποστηρικτές του που κυμάτιζαν παλαιστινιακές σημαίες.

«Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με αυτό που υφίστανται οι Παλαιστίνιοι σε καθημερινή βάση», είπε, αναφερόμενος στην στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα.

«Μάς ανάγκασαν μπούμε πίσω από ένα παραβάν, μάς πίεζαν τα κεφάλια στον τοίχο και μας ξεγύμνωσαν τελείως μπροστά σε Ισραηλινούς στρατιώτες. Αυτό δεν συνέβη σε άλλες γυναίκες, που είχαν συλλάβει. Όταν είδαν τα διαβατήριά μας, έτσι μας αντιμετώπισαν επειδή ήμασταν Νοτιοαφρικανές» είπαν οι ακτιβίστριες Φατίμα Χέντρικς και Ζαχίρα Σούμαρ.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς τους για κακομεταχείριση και σημείωσε ότι σε όλες τις ακτιβίστριες δόθηκε η ευκαιρία να απελαθούν οικειοθελώς χωρίς κράτηση.

Οι έξι Νοτιοαφρικανοί ήταν μεταξύ των 450 ακτιβιστών που συνελήφθησαν καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν τον Παγκόσμιο Στόλο Sumud, έναν στολίσκο 42 σκαφών που επιδίωξε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ και να παραδώσει μία συμβολική ποσότητα βοήθειας στην περιοχή που μαστίζεται από τον λιμό. Οι ακτιβιστές συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν και η Σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία απελάθηκε στην Ελλάδα μαζί με 27 ακόμα Έλληνες ακτιβιστές. Ωστόσο τόσο η Τούνμπεργκ όσο και ακτιβιστές από άλλες χώρες έχουν επίσης ισχυριστεί ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες τους κακομεταχειρίστηκαν κάτι που το Ισραήλ επίσης έχει απορρίψει ως «θρασύτατα ψέματα».

