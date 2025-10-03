Το Πίρι Ρέις θα κάνει έρευνες στο διάστημα 4 -14 Οκτωβρίου από τη Χίο τη Λέσβο μέχρι τη Θάσο.

Έρευνες από τις 4 και τις 14 Οκτωβρίου θα κάνει το Πίρι Ρέις στο Αιγαίο το οποίο απέπλευσε σήμερα από το λιμάνι της Σμύρνης.

Όπως φαίνεται και στο marinetraffic βρίσκεται ήδη ανοιχτά του κόλπου της Σμύρνης. Σύμφωνα με την Navtex που εξέδωσε η η Υδρογραφική Υπηρεσία της Σμύρνης, το Πίρι Ρέις θα βγει από τις 4 Οκτωβρίου έως και τις 14 Οκτωβρίου δυτικά της Χίου και δυτικά της Λέσβου για να πραγματοποιήσει έρευνες.

Η Αθήνα απάντησε αμέσως με αντι-Navtex, με τον σταθμό της Λήμνου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, να αναφέρει ότι η τουρκική NAVTEX, είναι παράνομη, καθώς επιχειρεί να δεσμεύσει περιοχές για έρευνα του Πίρι Ρέις, που βρίσκονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.