Σε νέα φάση περνούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις λόγω της αμερικανικής πίεσης για διευθετήσεις των διαφορών σε σχέση με τις θαλάσσιες ζώνες στην ανατολική Μεσόγειο.

«Θέματα κυριαρχίας δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης» διεμήνυσε ο ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτης στον Τούρκο ομόλογό του Χ. Φιντάν, σε μια σύντομη συνάντηση που είχαν στο Λουξεμβούργο, σύμφωνα με τη διαρροή που έγινε από το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Ήταν μια προσπάθεια της κυβέρνησης να αμβλύνει τις εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν από τη συνέντευξη του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει συμφωνία για τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο μεταξύ 12 και 6 ναυτικών μιλίων.

Γεραπετρίτης και Φιντάν συμφώνησαν για εποικοδομητική συμμετοχή στις συνομιλίες για το κυπριακό που θα ξεκινήσουν με πρωτοβουλία του ΓΓ του ΟΗΕ, στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται με την εκλογή στα κατεχόμενα του διαλλακτικότερου Τ. Ερχιουρμάν. Στις Βρυξέλλες και στην Ουάσιγκτον, όπως σημειώνουν διπλωματικές πηγές, υπάρχει αισιοδοξία για μια νέα δυναμική που μπορεί να δημιουργηθεί υπέρ της επίλυσης του κυπριακού, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τις πιέσεις που θα ασκηθούν.

Ο Γ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε τον Χ. Φιντάν για την πρόθεση της Αθήνας να διοργανώσει μια Διάσκεψη των παράκτιων χωρών της ανατολικής Μεσογείου, με σύνθετη ατζέντα (από το μεταναστευτικό μέχρι τον καθορισμό ΑΟΖ), το οποίο επιθυμεί η διοίκηση Τραμπ αναζητώντας διπλωματικές επιτυχίες που θα υποστηρίξουν τη διεκδίκηση Νόμπελ Ειρήνης από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Το μεγάλο αγκάθι για τη συγκεκριμένη Σύνοδο είναι η συμμετοχή της Κύπρου, με την Άγκυρα να απαιτεί ισότιμη εκπροσώπηση της τουρκοκυπριακής πλευράς αλλά και η παρουσία του Ισραήλ που για την ώρα δεν συζητείται αλλά θεωρείται βέβαιο ότι θα τεθεί από την αμερικανική πλευρά.

Νέο διπλωματικό σκηνικό

Παράγοντες της ελληνικής διπλωματίας αποφεύγουν τις προβλέψεις για την έκβαση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, αναγνωρίζοντας όμως ότι διαμορφώνεται ένα εντελώς νέο διπλωματικό σκηνικό και μια συνθήκη επανακαθορισμού για τις ελληνοαμερικανικές και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Η πόλωση στο εσωτερικό και η δυσπιστία που χαρακτηρίζει τη σχέση της κυβέρνησης με την προοδευτική αντιπολίτευση δεν επιτρέπει τη δημιουργία ενός μετώπου που θα μπορούσε να προωθήσει αμοιβαία επωφελείς συμβιβασμούς, εάν προέκυπτε κάτι τέτοιο, ενώ η εθνικιστική πίεση που δέχεται η ΝΔ από δεξιά κάνει ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση.