Με νέα Navtex απάντησε η Αθήνα στην ανακοίνωση της Τουρκίας ότι το «Πίρι Ρέις» βγαίνει στο Αιγαίο για έρευνες.

Ειδικότερα, ο σταθμός Λήμνου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, αναφέρει ότι η τουρκική NAVTEX, είναι παράνομη, καθώς επιχειρεί να δεσμεύσει περιοχές για έρευνα του Πίρι Ρέις, που βρίσκονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Νωρίτερα, η Υδρογραφική Υπηρεσία της Σμύρνης, ανέφερε ότι το Πίρι Ρέις θα βγει από τις 4 Οκτωβρίου έως και τις 14 Οκτωβρίου δυτικά της Χίου και δυτικά της Λέσβου για να πραγματοποιήσει έρευνες.

