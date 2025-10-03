Στον σχεδιασμό - προγραμματισμό για εκλογές αναφέρθηκε ο Αμπάς.

Ο Αμπάς επανέλαβε τη δέσμευσή του για διεξαγωγή εκλογών ένα χρόνο μετά το τέλος του πολέμου.

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε σήμερα ότι η Παλαιστίνη βρίσκεται σε ένα «κρίσιμο και αποφασιστικό στάδιο», καθώς επιβεβαιώνει τα σχέδιά του για τη διεξαγωγή γενικών εκλογών ένα χρόνο μετά την κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Ο Αμπάς δήλωσε ότι οι αρχές συντάσσουν ένα προσωρινό σύνταγμα για το κράτος –το οποίο θα ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών– και θα χρησιμεύσει ως βάση για τη μετάβαση από την εξουσία στο κράτος.

Παράλληλα με τον καθορισμό χρονοδιαγράμματος για τις εκλογές, μια δέσμευση που αναλήφθηκε επίσης στη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης, ο πρόεδρος επιβεβαίωσε την «αποφασισιμότητά του να συνεχίσει τις προσπάθειες για τη διεύρυνση της διεθνούς αναγνώρισης του Κράτους της Παλαιστίνης και την εξασφάλιση πλήρους ένταξης στα Ηνωμένα Έθνη».

«Κανένα κόμμα, πολιτική δύναμη ή άτομο δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για κάποιο αξίωμα, εκτός εάν δεσμευτεί στο πολιτικό πρόγραμμα και στις διεθνείς και νομικές υποχρεώσεις της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης», κατέληξε ο Αμπάς.