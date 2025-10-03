Η αστυνομία εκτιμά πως και τα δύο θύματα που πυροβολήθηκαν βρίσκονταν «πολύ κοντά το ένα στο άλλο, πίσω από την πόρτα της συναγωγής, καθώς οι πιστοί ενεργούσαν με γενναιότητα για να αποτρέψουν τον δράστη από το να εισβάλει στον χώρο».

Ένα από τα δύο θύματα που σκοτώθηκαν στην επίθεση σε συναγωγή του Μάντσεστερ πιθανότατα πυροβολήθηκε από ένοπλους αστυνομικούς που στόχευαν τον δράστη - ανακοίνωσε την Παρασκευή η αστυνομία.

Η παραδοχή ήρθε μία ημέρα αφότου τουλάχιστον δύο Εβραίοι πιστοί σκοτώθηκαν και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση με αυτοκίνητο και μαχαίρι έξω από συναγωγή στην πόλη του Μάντσεστερ, ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης ημέρας του Ιουδαϊσμού.

Ο ύποπτος δράστης σκοτώθηκε επίσης από αστυνομικούς.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μάντσεστερ, Στίβεν Γουότσον, δήλωσε ότι σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση του ιατροδικαστή του Υπουργείου Εσωτερικών, ένα από τα θύματα «φαίνεται να υπέστη τραύμα που συνάδει με πυροβολισμό». Πρόσθεσε ότι ένας από τους τρεις τραυματίες που νοσηλεύονται φέρει επίσης τραύμα από σφαίρα.

Ο Γουότσον τόνισε ότι καθώς η αστυνομία πιστεύει πως ο ύποπτος, Τζιχάντ Αλ Σάμιε, δεν είχε όπλο, το πιθανότερο είναι ότι οι σφαίρες που χτύπησαν τα θύματα προήλθαν από τα πυρά της αστυνομίας.

«Οι μόνες βολές που ρίχτηκαν ήταν από τους ένοπλους αξιωματικούς της GMP, καθώς προσπαθούσαν να αποτρέψουν τον δράστη να εισέλθει στη συναγωγή και να προκαλέσει περαιτέρω βλάβη στην εβραϊκή μας κοινότητα», δήλωσε. «Κατά συνέπεια, υπό την επιφύλαξη περαιτέρω ιατροδικαστικής εξέτασης, αυτός ο τραυματισμός ενδέχεται, δυστυχώς, να προκλήθηκε ως τραγική και απρόβλεπτη συνέπεια της άμεσης δράσης που ήταν απαραίτητο να λάβουν οι αστυνομικοί, ώστε να τερματίσουν αυτή τη βίαιη επίθεση».

Τα δύο θύματα που σκοτώθηκαν αναγνωρίστηκαν από την αστυνομία ως Έιντριαν Ντόλμπι, 53 ετών, και Μέλβιν Κράβιτς, 66 ετών. Η αστυνομία δεν διευκρίνισε ποιος από τους δύο θεωρείται ότι πυροβολήθηκε από αξιωματικούς.