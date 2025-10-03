Το ζήτημα φαίνεται να ξεκίνησε από την έντονη αντίδραση που προκάλεσε σε συντηρητικούς η σειρά, η οποία ακυρώθηκε το 2023 έπειτα από δύο σεζόν.

Ο Έλον Μασκ - που αυτοαποκαλείται «υπέρμαχος της ελευθερίας του λόγου» - κήρυξε τον πόλεμο στο Netflix καλώντας τους ακολούθους του να μποϊκοτάρουν την πλατφόρμα streaming, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη σειρά κινούμενων σχεδίων Dead End: Paranormal Park όπου πρωταγωνιστούσε μία έφηβη τρανς, με τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο να θέτει θέμα... προστασίας της υγείας των παιδιών.

«Ακυρώστε το Netflix για την υγεία των παιδιών σας», έγραψε ο Μασκ την 1η Οκτωβρίου, δημοσιεύοντας meme ενός άλλου χρήστη που απεικόνιζε τη «διεμφυλική woke ατζέντα» του Netflix ως Δούρειο Ίππο που εισέρχεται σε ένα φρούριο όπου βρίσκονται «τα παιδιά σας». Εκανε γνωστό μάλιστα ότι ο ίδιος έχει ακυρώσει τη συνδρομή του στο Netflix.

{https://x.com/elonmusk/status/1973292474375479556}

Ο δημιουργός της σειράς, Χάμις Στιλ, απάντησε στον Μασκ μέσω της αντίπαλης πλατφόρμας Bluesky, λέγοντας: «Μάλλον θα είναι μια πολύ παράξενη μέρα».

Μάλιστα, αναδημοσίευσε ανάρτηση του σεναριογράφου Τζακ Μπέρνχαρντ, που χαρακτήριζε το Dead End «μια εξαιρετική σειρά με καλοσυνάτους, υπέροχους χαρακτήρες».