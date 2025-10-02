Επανειλημμένα ο Τραμπ έχει μπερδέψει την Αλβανία με την Αρμενία.

Είναι τόσες οι φορές που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μπερδέψει την Αλβανία με την Αρμενία, που ήταν αναμενόμενο να το σχολιάσει κάποιος. Ο Έντι Ράμα δεν αντιστάθηκε στον πειρασμό.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός «τρόλαρε» τον Αμερικανό πρόεδρο για την γκάφα του με τη γεωγραφία, κατά τη διάρκεια της συνόδου European Political Community, στην Κοπεγχάγη.

Κάποια στιγμή, ο Έντι Ράμα πλησίασε τον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος εκείνη την ώρα μιλούσε με τον Αρμένιο πρόεδρο Ιλχάμ Αλίγιεφ.

«Πρέπει να μας ζητήσεις συγγνώμη… δεν μας έδωσες συγχαρητήρια για την ειρηνευτική συμφωνία που έκανε ο Τραμπ ανάμεσα στην Αλβανία και το Αζερμπαϊτζάν», είπε ο Ράμα στον Μακρόν, κάνοντας τον Αλίγιεφ να «σκάσει» στα γέλια.

«Συγγνώμη για αυτό», απάντησε αστειευόμενος ο Μακρόν. «Και εργάστηκε πολύ σκληρά για αυτό», συνέχισε ο Αλβανός πρωθυπουργός και ο Γάλλος πρόεδρος του έδωσε ένα φιλικό «χαστουκάκι».

Στους ισχυρισμούς του πως έχει επιλύσει επτά πολεμικές συγκρούσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μπερδέψει πολλές φορές την Αλβανία με την Αρμενία, όταν μιλά για τις εντάσεις της δεύτερης χώρας με το Αζερμπαϊτζάν.

«Επέλυσα πολέμους που ήταν ανεπίλυτοι. Το Αζερμπαϊτζάν και η Αλβανία... συνεχιζόταν για πάρα πολλά χρόνια, ήρθαν οι πρωθυπουργοί και οι προέδρους στο γραφείο μου», είπε τον προηγούμενο μήνα στο Fox News. Επίσης, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, αναφέρθηκε στο πώς εκτόνωσε την ένταση ανάμεσα στο «Αμπερμπαϊτζάν» και την Αλβανία. Σημειώνεται ότι η συμφωνία ανάμεσα στους ηγέτες της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν συνήφθη στον Λευκό Οίκο τον Αύγουστο.

Αντίστοιχες γκάφες έχει κάνει και στο παρελθόν ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην προεκλογική εκστρατεία το 2023 είπε ότι ο Βίκτορ Όρμπαν- ο Ούγγρος πρωθυπουργός- είναι ο ηγέτης της Τουρκίας και πως η χώρα έχει ένα «μέτωπο» με τη Ρωσία. Ούτε η Τουρκία, ούτε η Ουγγαρία έχουν χερσαία σύνορα με τη Ρωσία.

Αλλά και πριν από τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν τον Αύγουστο είπε: «Θα πάμε στη Ρωσία». Η σύνοδος έγινε στην Αλάσκα, που είναι αμερικανική πολιτεία.

