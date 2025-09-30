Τα ανησυχητικά μηνύματα Τραμπ και Χέγκσεθ στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και οι αντιδράσεις.

Πόλεμος εκ των έσω, πόλεις των ΗΠΑ που θα πρέπει να γίνουν «πεδίο άσκησης» για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και «ηλίθιοι κανόνες εμπλοκής», που «περιορίζουν» στρατιώτες και διοικητές. Αυτά τα ανησυχητικά μηνύματα έστειλαν Ντόναλντ Τραμπ και Πιτ Χέγκσεθ στα ηγετικά στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ μίλησαν σε περισσότερους από 800 στρατηγούς, ναυάρχους και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Η σπάνια συγκέντρωση έγινε στη βάση του Κουάντικο. Εκεί βρέθηκαν διοικητές από όλο τον κόσμο, που ειδοποιήθηκαν την τελευταία στιγμή και μάλιστα την ώρα που οι ΗΠΑ είναι αντιμέτωπες με το shutdown.

Τα λεγόμενα του Τραμπ και του Χέγκσεθ προκάλεσαν ανησυχία και αντιδράσεις. Πολλά αμερικανικά ΜΜΕ επισημαίνουν το γεγονός ότι ο πρόεδρος και ο υπουργός Άμυνας επιχείρησαν να πάρουν με το μέρος τους τη- θεωρητικά απολιτική- αφρόκρεμα των ενόπλων δυνάμεων, στον «πόλεμο» της κυβέρνησης με τους Δημοκρατικούς, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα ΜΜΕ και τους δήθεν ακροαριστερούς.

«Αν θέλετε να χειροκροτήσετε, χειροκροτήστε», είπε στην αρχή της ομιλίας του ο Τραμπ, σχολιάζοντας πόσο σιωπηλό ήταν το ακροατήριό του. «Αν δεν σας αρέσουν αυτά που λέω, μπορείτε να φύγετε. Φυσικά, πάει ο βαθμός σας, πάει το μέλλον σας», συμπλήρωσε αστειευόμενος.

Παρά τις αντιδράσεις που προκαλεί με την αποστολή της εθνοφρουράς σε πόλεις, ο Ρεπουμπλικάνος δεν είναι διατεθειμένος να σταματήσει. Σε δημοσκόπηση των New York Times - Siena College που δημοσιεύθηκε σήμερα, το 53% πιστεύει ότι ο Τραμπ το έχει παρακάνει με την ανάπτυξη της εθνοφρουράς στις πόλεις. Και το 51% εκφράζει τον φόβο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την εθνοφρουρά για να εκφοβίσει τους πολιτικούς αντιπάλους του.

Τραμπ: «Εισβολή εκ των έσω»

«Δεχόμαστε εισβολή εκ των έσω. Αυτό δεν διαφέρει από έναν ξένο εχθρό, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι πιο δύσκολο, επειδή δεν φορούν στολές», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ομιλία του, που κράτησε πάνω από μία ώρα και κινήθηκε από τους δασμούς, μέχρι τα πυρηνικά όπλα.

«Οι πόλεις μας αποτελούν μεγάλο μέρος του πολέμου», υποστήριξε. «Είπα στον Πιτ (Χέγκσεθ) ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποιες από αυτές τις επικίνδυνες πόλεις ως πεδίο άσκησης για τον στρατό μας. Γιατί θα πάμε στο Σικάγο πολύ σύντομα», συνέχισε.

«Το Σαν Φρανσίσκο, το Σικάγο, η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες. Είναι μη ασφαλή μέρη. Θα τα ξεκαθαρίσουμε ένα προς ένα. Αυτό θα είναι ένας σημαντικός ρόλος για κάποιους από τους ανθρώπους σε αυτή την αίθουσα. Είναι επίσης ένας πόλεμος. Ένας πόλεμος εκ των έσω», συμπλήρωσε.

«Οι δημοκρατικοί δεν σας αντιμετωπίζουν με σεβασμό. Είναι δημοκρατικοί. Ποτέ δεν το κάνουν», είπε σε άλλο σημείο, απευθυνόμενος στα ηγετικά στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.

Από την πλευρά του, ο Χεγκσεθ τους είπε ότι πρέπει να παραιτηθούν εάν δεν υποστηρίζουν την ατζέντα του. Επέκρινε τους «χοντρούς στρατηγούς», λέγοντας πως το στράτευμα θα πρέπει να είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση. Δήλωσε ότι τελειώνει η εποχή της πολιτικής ορθότητας, επέκρινε τους «ηλίθιους» κανόνες εμπλοκής που «περιορίζουν» στρατιώτες και διοικητές στο πεδίο και υπεραμύνθηκε των απολύσεων που έχει κάνει στις ένοπλες δυνάμεις.

«Αυτό κάνουν οι δικτάτορες»

Ήδη, η συγκέντρωση αυτή προκαλεί αντιδράσεις. Η ομιλία θα πρέπει να τρομοκρατήσει όποιον ενδιαφέρεται για τη χώρα, τόνισε σε ανάρτηση ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, το όνομα του οποίου έχει ακουστεί ως πιθανού υποψηφίου για τις επόμενες προεδρικές εκλογές.

«Η κήρυξη πολέμου στις πόλεις του έθνους μας και η χρήση των στρατευμάτων ως πολιτικά πιόνια είναι αυτό που κάνουν οι δικτάτορες. Αυτός ο άνδρας δεν ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο παρά για το εγώ του και την εξουσία του», τόνισε σε ανάρτηση.

