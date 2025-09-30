Τέλος οι «χοντροί στρατηγοί» και οι γυναίκες, που δεν πληρούν τις νέες προϋποθέσεις στον αμερικανικό στρατό, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Κιθ Χέγκσεθ.

Κινηματογραφικούς «Ράμπο» φαντάζεται ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Κιθ Χέγκσεθ, ο οποίος χρησιμοποίησε μια σπάνια συνάντηση ηγετών του στρατού για να ανακοινώσει νέα στρατιωτικά πρότυπα.

Σε μία ομιλία που θύμιζε ομιλία TEDx o υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ κάλεσε εκατοντάδες στρατιωτικούς για να ανακοινώσει οδηγίες για τη σωστή φυσική κατάσταση των στρατευμάτων καθώς και το τέλος της woke κουλτούρας.

«Η εποχή της πολιτικής ορθότητας, της υπερβολικά ευαίσθητης ηγεσίας του τύπου «μην πληγώνεις τα συναισθήματα κανενός» τελειώνει τώρα σε κάθε επίπεδο», δήλωσε ο Χέγκσεθ. Είπε πως αυτή η τακτική χαλαρώνει τους πειθαρχικούς κανόνες και αποδυναμώνει την προστασία από την παρενόχληση.

Ο Χέγκσεθ χρησιμοποίησε τη σπάνια αυτή συνάντηση στρατηγών και προειδοποίησε ότι οι διοικητές που δεν υποστηρίζουν τις αλλαγές θα μπορούσαν να αποχωρήσουν από την υπηρεσία. «Τα πρότυπα πρέπει να είναι ομοιόμορφα, ουδέτερα ως προς το φύλο και υψηλά», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε μια βάση κοντά στην Ουάσινγκτον. Ενώπιον ενός πλήθους εκατοντάδων στρατιωτικών ηγετών, ο υπουργός Άμυνας περιέγραψε τα οράματά του για πολιτιστική αλλαγή στο Πεντάγωνο και ένα μεγαλύτερο «ήθος πολεμιστή». Στρατηγοί και ναύαρχοι που βρίσκονταν σε όλο τον κόσμο άκουσαν σιωπηλά τις παρατηρήσεις του ίδιου και του Τραμπ.

Ο Χεγκσεθ σκιαγράφησε μια αναθεώρηση των στρατιωτικών προτύπων και των κανόνων περί φύλου, μια προσπάθεια που θα μπορούσε να μειώσει τον ρόλο των γυναικών στη μάχη, καθώς επιδιώκει να ενδυναμώσει την εικόνα της αμερικανικής ισχύος. Ο Χέγκσεθ έχει καταστήσει τον διαχωρισμό του στρατού από την πολιτική κοινωνία σήμα κατατεθέν της θητείας του ως υπουργός Άμυνας. Στην ομιλία του ανακοίνωσε νέες διαταγές που θα κωδικοποιούν τα «υψηλότερα ανδρικά πρότυπα» στην εκπαίδευση, θα θέτουν συγκεκριμένους κανόνες εμφάνισης και θα εξαλείφουν περαιτέρω τα προγράμματα που βασίζονται στο φύλο ή τη φυλή.

«Δεν θέλω ο γιος μου να υπηρετεί μαζί με στρατεύματα που είναι εκτός φόρμας ή σε μονάδες μάχης με γυναίκες που δεν μπορούν να πληρούν τα ίδια φυσικά πρότυπα με τους άνδρες», είπε.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας ζήτησε την αποκατάσταση ενός παλιού οράματος για τον στρατό - ενός οράματος που θα μπορούσε να κερδίσει γρήγορους, αποφασιστικούς πολέμους χρησιμοποιώντας συντριπτική δύναμη. Σε κάποιο σημείο, ο Χέγσεθ συνέκρινε τον εαυτό του με τον Υπουργό Πολέμου της εποχής του Β' Παγκοσμίου Πολέμου Χένρι Στίμσον και τον Επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων Στρατηγό Νταν Κέιν με τον θρυλικό Στρατηγό Τζορτζ Μάρσαλ. Καταδίκασε επίσης τους «χοντρούς στρατηγούς και ναυάρχους» που περπατούν στους διαδρόμους του Πενταγώνου και επέκρινε τους στόχους της εποχής Μπάιντεν για την προώθηση της συμπερίληψης και ποικιλομορφίας στις τάξεις ως ενέργειες του «Κοιμισμένου Υπουργείου».

Οι νέοι κανόνες θα θεσπίσουν το «υψηλότερο ανδρικό πρότυπο» για την καταλληλότητα σε μαχητικούς ρόλους, είπε, το οποίο είναι «ουδέτερο ως προς το φύλο». Αλλά αναγνώρισε ότι οι γυναίκες μπορεί να μην είναι σε θέση να πληρούν τις νέες προϋποθέσεις. «Αν αυτό σημαίνει ότι καμία γυναίκα δεν πληροί τις προϋποθέσεις για ορισμένες μαχητικές θέσεις, ας είναι», είπε ο Χέγκεθ. «Δεν είναι αυτή η πρόθεση, αλλά θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα».

Είπε στους αξιωματικούς ότι ακόμη και οι στρατηγοί και οι ναύαρχοι θα πρέπει να περνούν δύο φορές τον χρόνο εξετάσεις για τη φυσική τους κατάσταση.

Ωστόσο, ίσως το πιο δυσοίωνο ήταν ότι προειδοποίησε για περαιτέρω απολύσεις που θα ακολουθήσουν. «Θα γίνουν περισσότερες αλλαγές στην ηγεσία», είπε. «Για αυτό, είμαι βέβαιος» είπε. Όμως εκτός από την ανακοίνωση για τις αλλαγές στα πρότυπα φυσικής κατάστασης, ο Χέγκσεθ ορκίστηκε να τερματίσει την «εποχή των αντιεπαγγελματικών εμφανίσεων» και τις διαδικασίες ανώνυμων καταγγελιών, στο πλαίσιο ευρύτερων αλλαγών.

Με πληροφορίες του Politico/CNN/BBC