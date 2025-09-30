Τα τουρκικά πλοία «θα συμβάλουν σε ανθρωπιστικές αποστολές, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο» - Ο Νετανιάχου έχει διαμηνύσει ότι δεν θα επιτρέψει το σπάσιμο του ναυτικού αποκλεισμού στη Γάζα.

Εν αναμονή της απάντησης της Χαμάς στην πρόταση Τραμπ για «ειρήνη» στη Γάζα, τα σκάφη του διεθνούς στόλυο Global Sumud Flotilla συνεχίζουν την πορεία τους προς τον πολιορκημένο θύλακα, πλησιάζοντας όλο και περισσότερο στα επικίνδυνα νερά, τη λεγόμενη ζώνη αναχαίτισης, όπου αναμένεται να φθάσουν αύριο Τετάρτη. Οι ακτιβιστές επιδιώκουν να σπάσουν τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό και να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους, που είναι αντιμέτωποι με λιμό, ωστόσο ο Νετανιάχου έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτό δεν θα γίνει επιτρεπτό.

Από κοντά πλέουν πολεμικά πλοία της Ιταλίας και της Ισπανίας, ενώ σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας επιβεβαίωσε ότι τουρκικές ναυτικές μονάδες, όπως και μέσα έρευνας και διάσωσης, «παρακολουθούν στενά» τα σκάφη του διεθνή στόλου.

Σύμφωνα με το unionesarda.it, όταν ο στόλος φθάσει μεταξύ 100 και 120 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Λωρίδας της Γάζας, θα λάβει ειδοποίηση από το πλοίο του Ιταλικού Ναυτικού, που παρακολουθεί εξ αποστάσεως την πορεία του Sumud. Η φρεγάτα Alpino, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν θα διασχίσει αυτό το όριο και από εκείνο το σημείο και μετά, ο στόλος της αποστολής θα είναι χωρίς «προστασία».

«Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δεν υπάρχουν κίνδυνοι. Οποιοσδήποτε κίνδυνος θα συνδέεται με την ισραηλινή βία, την οποία οι κυβερνήσεις εξακολουθούν να επιτρέπουν να υπερβαίνει το διεθνές δίκαιο», απαντά ο Ιταλός ακτιβιστής Τόνι Λα Πιτσιρέλα, που συμμετέχει στην ανθρωπιστική αποστολή.

«Ο στόλος είναι μια αποστολή ανθρωπιστική βοήθειας με πληρώματα από όλο τον κόσμο. Κινείται στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και παραμένει ένα ειρηνικό εγχείρημα που όμως δεν τρομοκρατείται από τις επιθέσεις που έχει δεχθεί τις τελευταίες εβδομάδες», αναφέρει ο Sumud.

Από την πλευρά του March to Gaza Greece, επισημαίνει: «Καλούμε όλους και όλες να σταθούν στο πλευρό του στόλου, να ασκήσουν κάθε πίεση για την ασφαλή διέλευση του στόλου, για να μην επαναληφθούν κινήσεις πειρατείας από το κράτος του Ισραήλ, όπως συνέβη με τα πλοία Handala και Madleen».

«H στήριξη στον στόλο είναι στήριξη στο διεθνές κίνημα ενάντια στη γενοκτονία, είναι στήριξη στην υπόθεση της ειρήνης και της ελεύθερης Παλαιστίνης. Είναι δήλωση απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση και στους διεθνείς θεσμούς να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να σταματήσουν βοηθούν την εισβολή του Ισραήλ», αναφέρει.

Εν τω μεταξύ, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ισχυρίζονται ότι βρήκαν «επίσημα έγγραφα» στη Γάζα που αναφέρουν ότι η Χαμάς «εμπλέκεται άμεσα στη χρηματοδότηση του στολίσκου Sumud».

Εστειλε πολεμικά πλοία και η Τουρκία

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας με ανακοίνωσή του επιβεβαιώνει ότι τουρκικές ναυτικές μονάδες, όπως και μέσα έρευνας και διάσωσης, «παρακολουθούν στενά» τα πλοία του διεθνή στόλου. Τα τουρκικά πλοία «θα συμβάλουν σε ανθρωπιστικές αποστολές, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο» αναφέρεται μεταξύ άλλων.

«Η Τουρκία παρακολουθεί στενά την ασφαλή διεξαγωγή των ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται από πολιτικά πλοία που πλέουν στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπιστικών αξιών», σημειώνεται στην ανακοίνωση και τονίζεται: «Στο πλαίσιο αυτό, τα πλοία μας που συνεχίζουν τις συνήθεις εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητές τους στην περιοχή, καθώς και οι δυνατότητες έρευνας και διάσωσης που διαθέτουμε, θα συμβάλουν σε ανθρωπιστικές αποστολές, σε συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς και τους διεθνείς εταίρους, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο».

«Η Τουρκία θα συνεχίσει, όπως έχει κάνει μέχρι σήμερα, να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που της αναλογούν για την προστασία των ανθρωπιστικών αξιών και την ασφάλεια των αθώων πολιτών, παντού και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», καταλήγει η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Το περασμένο Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαιρέτισε τον διεθνή στόλο ακτιβιστών Sumud. Μιλώντας στο «Διπλωματικό Φόρουμ του Βοσπόρου», που διοργάνωσε η Ένωση Διπλωματίας Νέων, έκανε ευρεία αναφορά στις εξελίξεις στη Γάζα, δηλώνοντας μεταξύ άλλων: «Ο στόλος Sumud στη Μεσόγειο κατευθύνεται προς τη Γάζα. Τους στέλνουμε χαιρετισμούς από εδώ. Αν οι καταπιεστές έχουν σχέδια, ο Αλλάχ έχει κι αυτός ένα σχέδιο και δεν υπάρχει σχέδιο πιο δυνατό από το δικό Του».