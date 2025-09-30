Η συλλογή του μουσείου παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα έργων του Bartholdi, από πρώιμα σκίτσα και μοντέλα μέχρι γλυπτά μεγάλης κλίμακας.

Πιθανότατα γνωρίζετε ότι το Άγαλμα της Ελευθερίας είναι ένα δώρο από τη Γαλλία στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον εορτασμό της εκατονταετηρίδας της Αμερικανικής Διακήρυξης Ανεξαρτησίας. Βρίσκεται στο «Νησί της Ελευθερίας» από το 1886 και συμβολίζει τη φιλία μεταξύ των δύο εθνών. Αυτό το άγαλμα, το πιο διάσημο μνημείο του κόσμου, είναι έργο του Auguste Bartholdi που έζησε στην Κολμάρ,στην περιοχή της Αλσατίας της Γαλλίας.

Γνωρίζετε όμως άραγε πόσες δοκιμές έκανε ο Bartholdi πριν καταλήξει στην τελική μορφή του αγάλματος; Ούτε εγώ το γνώριζα μέχρι που επισκέφθηκα το Μουσείο Bartholdi στην Κολμάρ, 20 περίπου χλμ έξω από το Στρασβούργο. Εκεί ακριβώς ήταν το σπίτι του. Στην οδό rue des Marchands 30.

Ο Γάλλος γλύπτης Φρεντερίκ Ωγκύστ Μπαρτόλντι γεννήθηκε στην Κολμάρ το 1834. Ο μετέπειτα δημιουργός του Αγάλματος της Ελευθερίας πέρασε εκεί τα πρώτα του παιδικά χρόνια, προτού η χήρα μητέρα του Σαρλότ αποφασίσει να μετακομίσει στο Παρίσι το 1843. Από το ταπεινό του ξεκίνημα, ο Μπαρτόλντι ακολούθησε μια λαμπρή καριέρα που γέννησε μερικά από τα σπουδαιότερα μνημεία της Αμερικής και της Γαλλίας.

Το οικογενειακό αρχοντικό χτίστηκε τον 15ο αιώνα και μετατράπηκε τον 18ο αιώνα σε ένα κομψό ξενοδοχείο. Όταν πέθανε ο Μπαρτόλντι, η χήρα του Ζαν-Εμιλί αψήφησε την επιθυμία του να μετατραπεί σε ένα μουσείο γλυπτικής και το μετέτρεψε σε μουσείο, ως φόρο τιμής σε αυτόν. Η Ζαν-Εμιλί Μπαρτόλντι πέθανε τον Οκτώβριο του 1914, αλλά ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος καθυστέρησε τα εγκαίνια του μουσείου.

Το μουσείο, που άνοιξε τελικά το 1922, είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στο έργο του καλλιτέχνη. Ως το αποθετήριο της πολύτιμης κληρονομιάς του, το μουσείο των 700 τ.μ. προσκαλεί τον επισκέπτη να βυθιστεί στο οικείο σύμπαν του Μπαρτόλντι και στη σχέση του με τον κόσμο μέσα από τα προπαρασκευαστικά του έργα και τα γλυπτά, τα σχέδια, τους πίνακες, τα χαρακτικά, τις συλλογές και τα αντικείμενα τέχνης που εκτίθενται σε περισσότερες από 12 αίθουσες, κατανεμημένες σε 3 ορόφους.

Μπορεί κάποιος να δει επίσης οικογενειακά έπιπλα και προσωπικά αναμνηστικά, αλλά και μοντέλα για μερικά από τα διάσημα μνημεία του όπως του αγάλματος του Ζαν Ρέσελμαν που βρίσκεται στο σιντριβάνι Ρέσελμαν, του γλυπτού του Στρατηγού Ραπ και του αγάλματος του Ναυάρχου Μπρουά που βρίσκεται στη Φοντέν Μπρουά.

Οι επισκέπτες εισέρχονται από την κεντρική πύλη για να βρουν μια μικρή αυλή με το εμπνευσμένο χάλκινο άγαλμα των Μεγάλων Υποστηρικτών του Κόσμου του Μπαρτόλντι, το «Grand soutiens du monde», όπου η Δικαιοσύνη, η Πατρίδα και η Εργασία στηρίζουν τον κόσμο (1902). Στα δεξιά βρίσκεται η είσοδος, που χρονολογείται από τον 17ο αιώνα και συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των ιστορικών μνημείων του κόσμου από το 1926.

Η συλλογή της έπαυλης και η περιήγηση στα δωμάτια της οικογένειας επιτρέπει στον επισκέπτη να δει τον Μπαρτόλντι τόσο ως άτομο όσο και ως καλλιτέχνη. Το ισόγειο αντανακλά τη βαθιά προσήλωση του στη γενέτειρά του και στην Αλσατία γενικότερα. Οι τρεις πρώτες αίθουσες είναι αφιερωμένες στην παρουσίαση προπαρασκευαστικών μοντέλων και γλυπτών που σχετίζονται με τα πολλά μνημεία που σχεδίασε ο Μπαρτόλντι για την Κολμάρ. Σε αυτά περιλαμβάνονται το πρωτότυπο χάλκινο άγαλμα του Νεαρού Αλσατού Αμπελουργού, ένα αντίγραφο του οποίου καλωσορίζει τους επισκέπτες στην σκεπαστή αγορά του Κολμάρ και μια χάλκινη σμίκρυνση του «La Suisse secourant les douleurs de Strasbourg (Η Ελβετία Βοηθά τις Θλίψεις του Στρασβούργου)», ένα μνημείο που εγκαινιάστηκε στη Βασιλεία το 1895.

Στον πρώτο όροφο, ο επισκέπτης βυθίζεται στον ιδιωτικό κόσμο του Μπαρτόλντι, καθώς αναβιώνει η όψη του τελευταίου παριζιάνικου διαμερίσματός του. Στον πρώτο όροφο ανακαλούνται επίσης μερικά από τα πιο εντυπωσιακά έργα του, κυρίως το Λιοντάρι του Μπελφόρ, το οποίο είναι τόσο πολύτιμο για τη Γαλλία όσο η Ελευθερία για την Αμερική. Ο Μπαρτόλντι υπηρέτησε στον Γαλλοπρωσικό πόλεμο και συμμετείχε στην άμυνα της Κολμάρ. Συντετριμμένος από την ήττα της Αλσατίας, με την πάροδο των ετών, κατασκεύασε μνημεία που τιμούσαν τον γαλλικό ηρωισμό εναντίον της Γερμανίας. Το Λιοντάρι του Μπελφόρ, το οποίο δημιούργησε από το 1871-1880 συμβολίζει τη γαλλική αντίσταση έναντι της Πρωσίας κατά τη διάρκεια της τρίμηνης πολιορκίας του Μπελφόρ, από τον Δεκέμβριο του 1870 έως τον Φεβρουάριο του 1871. Δίπλα και ο Vercingetorix ένα εντυπωσιακό έφιππο άγαλμα που εγκαινιάστηκε στο Κλερμόν-Φεράν το 1903, αλλά και πολλά άλλα μνημεία που αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινής ζωής των κατοίκων πολλών γαλλικών πόλεων, όπως το μνημείο των Τριών Πολιορκιών στην Πλατεία της Δημοκρατίας στο Μπελφόρ ή το σιντριβάνι Terreaux στη Λυών.

Στον δεύτερο όροφο βρίσκονται οι λεγόμενες «αμερικανικές» αίθουσες, τρεις μόνιμες εκθέσεις αφιερωμένες στα μνημεία που σχεδίασε ο Μπαρτόλντι για τις ΗΠΑ, όπως το Lafayette στη Νέα Υόρκη,το Christopher Columbus (Ρόουντ Άιλαντ) και, φυσικά, το Liberty Enlightening the World, γνωστό ως το Άγαλμα της Ελευθερίας. Το Μουσείο Μπαρτόλντι στεγάζει το παλαιότερο μοντέλο του αγάλματος (1870) που έχει καταχωριστεί μέχρι σήμερα. Εκεί μέσα ο επισκέπτης βλέπει τις αρχικές εμπνεύσεις του και μερικά πρώιμα σχέδια, καθώς και φανταστικές ιστορικές φωτογραφίες από την κατασκευή του αγάλματος στο Παρίσι.

Το κολοσσιαίο άγαλμα του Μπαρτόλντι γιορτάζει την ελευθερία, παρότι οι περισσότεροι Αμερικανοί πιστεύουν ότι αναφέρεται στην Αμερικανική Επανάσταση. Αλλά ο Μπαρτόλντι με το άγαλμα ήθελε να τιμήσει την κατάργηση της δουλείας στην Αμερική μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο το 1865. Η ιδέα για το μνημείο ξεκίνησε το 1865, αλλά υλοποιήθηκε μόνο μετά την εγκαθίδρυση της Τρίτης Γαλλικής Δημοκρατίας το 1870. Μέσα στο μουσείο υπάρχει ένα μοντέλο του αγάλματος που δείχνει το πόδι της Ελευθερίας να πατάει αλυσίδες, σαν να θέλει να συντρίψει τις αλυσίδες της δουλείας.

Τη δεκαετία του 1890, οι γερμανικές αρχές έβαλαν περιορισμούς στην άδεια παραμονής του Μπαρτόλντι στην Αλσατία, επειδή πολλά από τα δημόσια μνημεία του έδειχναν την υποστήριξή του για μια γαλλική Αλσατία. Ο γλύπτης δυσκολευόταν όλο και περισσότερο να ταξιδέψει στην Κολμάρ.Μετά την επαναπροσάρτηση της Αλσατίας από τη ναζιστική Γερμανία τον Ιούνιο του 1940, η Κολμάρ βρέθηκε ξανά υπό γερμανική κυριαρχία. Το μουσείο τότε έκλεισε. Οι γερμανικές δυνάμεις κατέστρεψαν τα μνημεία του Μπαρτόλντι στην πόλη. Το άγαλμα του στρατηγού Ραπ συντρίφτηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 1940. Το σιντριβάνι Μπρουά αποσυναρμολογήθηκε. Οι φιγούρες των τεσσάρων ηπείρων σε κόκκινο ψαμμίτη των Βοσγίων συνθλίφτηκαν. Ωστόσο, ορισμένοι κάτοικοι του Κολμάρ κατάφεραν να φτάσουν στο σημείο για να σώσουν τα τέσσερα κεφάλια και ένα μέρος του ποδιού, τα οποία έκρυψαν στα κελάρια τους. Τα θραύσματα επιστράφηκαν στην πόλη μετά τον πόλεμο και εκτίθενται στο μουσείο, ενώ μια νέα εκδοχή του σιντριβανιού ανεγέρθηκε το 1958. Το μουσείο άνοιξε ξανά το 1979, πιθανότατα λόγω των προετοιμασιών για τον εορτασμό της εκατονταετηρίδας του Αγάλματος της Ελευθερίας.

Το Μουσείο Μπαρτόλντι παραμένει ένα στολίδι στην Κολμάρ με χιλιάδες επισκέπτες να περνούν από τις ιστορικές του πόρτες κάθε χρόνο, αποκαλύπτοντας μια εξαιρετική εικόνα για το μυαλό μιας ιδιοφυΐας.

Και ενώ το Άγαλμα της Ελευθερίας εξακολουθεί να στέκει όρθιο στη Νέα Υόρκη, η κληρονομιά του Μπαρτόλντι εξακολουθεί να ακμάζει πίσω στην Κολμάρ.