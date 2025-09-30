Η πλατφόρμα είχε αναστείλει το κανάλι του Τραμπ στο YouTube το 2021, μετά τις ταραχές στο Καπιτώλιο

Το YouTube συμφώνησε να καταβάλει 24,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει την αγωγή που είχε καταθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ το 2021, στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυριζόταν ότι η πλατφόρμα ανέστειλε λανθασμένα το κανάλι του μετά την επίθεση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, στις 6 Ιανουαρίου.

Ο Τραμπ είχε καταθέσει την αγωγή κατά του Διευθύνοντος Συμβούλου του YouTube και της Alphabet, Σούνταρ Πιτσάι, ισχυριζόμενος ότι η πλατφόρμα είχε «συσσωρεύσει μια άνευ προηγουμένου συγκέντρωση εξουσίας, μεριδίου αγοράς και ικανότητας να υπαγορεύει τον δημόσιο λόγο του έθνους μας».

Το YouTube δήλωσε ότι ανέστειλε το κανάλι του Τραμπ επειδή είχε παραβιάσει τις πολιτικές του ιστότοπου κατά της υποκίνησης βίας. Λόγω του διακανονισμού, η υπόθεση απορρίφθηκε. Η Google δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Η είδηση ​​έρχεται μόλις μια εβδομάδα αφότου το YouTube ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει την επαναφορά δημιουργών που κάποτε είχαν αποκλειστεί για διάδοση ψευδών ειδήσεων σχετικά με την Covid-19 και τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2020. Στην ανακοίνωσή του, το YouTube απέδωσε τις αναστολές λογαριασμών στην πίεση του Τζο Μπάιντεν.

Τον Ιανουάριο η μητρική εταιρεία του Facebook, Meta, διευθέτησε μια παρόμοια αγωγή του Τραμπ, για 25 εκατομμύρια δολάρια, όπως και η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X τον Φεβρουάριο (10 εκατομμύρια δολάρια).

Με πληροφορίες από Guardian