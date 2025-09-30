Εάν μέχρι τα μεσάνυχτα της 30ής Σεπτεμβρίου δεν επιτευχθεί συμφωνία στις ΗΠΑ για το βραχυπρόθεσμο νομοσχέδιο δαπανών, τμήματα της κυβέρνησης θα αρχίσουν να κλείνουν και θα δρομολογηθούν μαζικές απολύσεις στο Δημόσιο.

Οι ΗΠΑ απέχουν μόλις λίγες ώρες από το shutdown, με τις προοπτικές για έναν συμβιβασμό της τελευταίας στιγμής στο Κογκρέσο να φαίνονται δυσοίωνες. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, και οι Δημοκρατικοί αντίπαλοί του εμφανίστηκαν να κάνουν μικρή πρόοδο σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο, με στόχο την αποτροπή της διακοπής λειτουργίας των υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, που θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα σε ένα ευρύ πλαίσιο υπηρεσιών ακόμη και από την Τετάρτη.

Οι δύο πλευρές εξήλθαν από τη συνάντηση επιρρίπτοντας την ευθύνη η μία στην άλλη, στην περίπτωση που το Κογκρέσο αποτύχει να παρατείνει τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης που λήγει τα μεσάνυχτα της Τρίτης (07:00 το πρωί της Τετάρτης, ώρα Ελλάδος).

«Νομίζω ότι οδεύουμε σε ένα shutdown», δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις

Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν καταρτίσει ένα βραχυπρόθεσμο νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης έως τις 21 Νοεμβρίου, ωστόσο οι Δημοκρατικοί ζητούν να συμπεριληφθεί στις δαπάνες η επέκταση των παροχών υγειονομικής περίθαλψης (Affordable Care Act). Θέλουν να αντιστρέψουν τις περικοπές Τραμπ στο Medicaid, στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε το καλοκαίρι, καθώς και να επεκτείνουν τις φορολογικές πιστώσεις που καθιστούν τα ασφάλιστρα υγείας πιο προσιτά.

Σύμφωνα με το AP, κατά τη συνάντηση Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων ηγετών του Κογκρέσου στον Λευκό Οίκο, καμία πλευρά δεν έδειξε σημάδια υποχώρησης.

Τι θα συμβεί σε ένα shutdown

Όταν συμβαίνει μια διακοπή της χρηματοδότησης, οι υπηρεσίες διακόπτουν τη δραστηριότητά τους και κάποιοι υπάλληλοι βγαίνουν σε προσωρινή άδεια. Οι εξαιρούμενοι υπάλληλοι, που εκτελούν εργασία για την προστασία της ζωής και της περιουσίας, παραμένουν στις θέσεις τους, αλλά δεν πληρώνονται όσο διαρκεί το shutdown.

Κατά τη διάρκεια των 35 ημερών του μερικού lockdown κατά την πρώτη θητεία Τραμπ, περίπου 340.000 από τους 800.000 ομοσπονδιακούς υπαλλήλους στις πληγείσες υπηρεσίες τέθηκαν σε προσωρινή άδεια. Οι υπόλοιποι «εξαιρέθηκαν» και υποχρεώθηκαν να εργαστούν.

Ποιες κυβερνητικές εργασίες συνεχίζονται

Οι ερευνητές του FBI,

Οι αξιωματικοί της CIA,

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και οι πράκτορες που στελεχώνουν τα σημεία ελέγχου των αεροδρομίων συνεχίζουν να εργάζονται.

Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τα προγράμματα που βασίζονται σε υποχρεωτικές δαπάνες συνεχίζονται.

Οι επιταγές κοινωνικής ασφάλισης θα καταβάλλονται κανονικά

Οι ηλικιωμένοι που βασίζονται στην κάλυψη του Medicare μπορούν ακόμα να επισκέπτονται τους γιατρούς και τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και να υποβάλλουν αιτήσεις αποζημίωσης.

Η υγειονομική περίθαλψη των βετεράνων συνεχίζεται επίσης

Οι ταφές θα συνεχιστούν στα εθνικά νεκροταφεία των Βετεράνων.

Τι κλείνει κατά τη διάρκεια ενός shutdown;

Όλες οι διοικήσεις έχουν κάποιο περιθώριο να επιλέξουν ποιες υπηρεσίες θα «παγώσουν» και ποιες θα διατηρήσουν ενεργές .Κάθε ομοσπονδιακή υπηρεσία καταρτίζει το δικό της σχέδιο διακοπής λειτουργίας. Τα σχέδια περιγράφουν ποιοι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να εργάζονται και ποιοι θα τεθούν σε προσωρινή άδεια.

Σε μια προκλητική κίνηση, το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου απείλησε με μαζικές απολύσεις εργαζομένων σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας.