Η Τουρκία διέσωσε ακτιβιστές που επαίβεναν σε ένα πλοίο του παγκόσμιου στόλου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla, που πλέει προς τη Γάζα, όταν αυτό υπέστη βλάβη και άρχισε να γεμίζει νερό, ανέφεραν τη Δευτέρα οι διοργανωτές και το πρακτορείο Anadolu.

Ο Παγκόσμιος Στολίσκος Sumud, στον οποίο συμμετέχει η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, αναχώρησε από τη Βαρκελώνη νωρίτερα αυτόν τον μήνα, με στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στα πολιορκημένα παλαιστινιακά εδάφη. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν προειδοποιήσει για εκτεταμένη πείνα στη Γάζα και λιμό σε τμήματα του θύλακα εν μέσω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής επίθεσης του Ισραήλ.

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο Instagram, οι διοργανωτές του στολίσκου ανέφεραν ότι η αποστολή διακόπηκε προσωρινά αφού ένα από τα πλοία, το Johnny M, υπέστη διαρροή στο μηχανοστάσιό του. «Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια σε άλλο σκάφος. Κάποιοι θα μεταφερθούν σε άλλα πλοία, ενώ άλλοι θα μεταφερθούν στην ξηρά», ανέφερε η δήλωση.

Σύμφωνα με το Anadolu, το σκάφος βρισκόταν σε διεθνή ύδατα μεταξύ Κρήτης, Κύπρου και Αιγύπτου όταν εξέδωσε σήμα κινδύνου νωρίς τη Δευτέρα. Οι τουρκικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκικής Ερυθράς Ημισελήνου, συντόνισαν την προσπάθεια εκκένωσης. Ο Σεμίχ Φενέρ, καπετάνιος ενός από τα πλοία που στάλθηκαν για να βοηθήσουν, δήλωσε στο Anadolu ότι το περιστατικό οφειλόταν σε τεχνική δυσλειτουργία και όχι σε βύθιση.

«Παραλάβαμε 12 άτομα και τα διανείμαμε σε άλλα πλοία. Τέσσερα άτομα θα επιστρέψουν στα σπίτια τους», είπε, προσθέτοντας ότι τα άτομα αυτά θα ταξιδέψουν στις αντίστοιχες χώρες τους μέσω Τουρκίας.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές δεν αναμενόταν σημαντική καθυστέρηση στη συνολική πορεία της επιχείρησης και ο στόλος έχει προγραμματιστεί να φτάσει στον προορισμό του εντός τεσσάρων ημερών.

