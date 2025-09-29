Το σχέδιο των 21 σημείων του Τραμπ για επίτευξη ειρήνης στην Γάζα βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έφτασε για τέταρτη φορά από τον Ιανουάριο στον Λευκό Οίκο για μία κρίσιμη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ που σκοπό έχει τη λήξη του πολέμου στη Γάζα.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του Λευκού Οίκου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμενόταν στον Λευκό Οίκο στις 18:00 (ώρα Ελλάδας) ωστόσο υπήρξε μία καθυστέρηση. Ο Τραμπ υποδέχθηκε στην είσοδο τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπου στάθηκαν για ελάχιστα λεπτά χωρίς να απαντήσουν στις ερωτήσεις δημοσιογράφων, οι οποίοι επέμεναν για την ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα και το σχέδιο των 21 σημείων.

Καθώς έφτανε ο Νετανιάχου ωστόσο ο Τραμπ απάντησε πως αισθάνεται «πολύ σίγουρος» για την έκβαση της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα.

Η άφιξη Νετανιάχου

{https://twitter.com/FoxNews/status/1972683818826928424}

{https://twitter.com/TrumpWarRoom/status/1972684705360183738}

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, το οποίο ωστόσο δεν έχει τηρηθεί:

- Στις 18:35, οι δύο ηγέτες επρόκειτο να πραγματοποιήσουν διμερείς συνομιλίες στο Οβάλ Γραφείο.

- Στις 19:00, έχει προγραμματιστεί να γευματίσουν στην αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου.

- Στις 20:25 αναμένεται να έχουν κοινή συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα τραπεζαρίας του Λευκού Οίκου.

Σημειώνεται ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να επιδιώξει να ενισχύσει την πιο σημαντική σχέση της χώρας του, καθώς το Ισραήλ αντιμετωπίζει διεθνή απομόνωση σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου του εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Την ίδια ώρα η συνάντηση Νετανιάχου - Τραμπ ακολουθεί μετά την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από αρκετές δυτικές χώρες, που επιμένουν ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθεί μια λύση δύο κρατών στη μακρά ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση αλλά και των ομιλιών Τραμπ και Νετανιάχου στην 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τραμπ και Νετανιάχου έχουν επικρίνει την κίνηση χωρών της Δύσης για αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης.

{https://www.youtube.com/watch?v=OmSP3q-PeGU}

«Πολύ κοντά σε συμφωνία»

Πριν την άφιξη Νετανιάχου, η επικεφαλής του Γραφείου Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε στο Fox and Friends ότι το Ισραήλ και η Χαμάς είναι «πολύ κοντά» στην επίτευξη συμφωνίας για ένα πλαίσιο που ορίζει τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και τη διασφάλιση διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Η Λέβιτ είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσει το ειρηνευτικό σχέδιο των 21 σημείων με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο σε λίγο ενώ στη συνέχεια θα έχει επικοινωνία με ηγέτες στο Κατάρ, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει ως διαμεσολαβητές για τη Χαμάς.

«Για να επιτευχθεί μια λογική συμφωνία και για τις δύο πλευρές, θα πρέπει να εγκαταλείψουν κάποιες απόψεις τους και μπορεί να φύγουν λίγο δυσαρεστημένες, αλλά τελικά έτσι θα τερματίσουμε αυτή τη σύγκρουση», είπε η Λέβιτ.

Σύμφωνα με το CNN, o Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε νωρίτερα σήμερα με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ-Θάνι, ενόψει της επίσκεψης του Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο. Ένας σύμβουλος από το Κατάρ επισκέφθηκε επίσης τον Λευκό Οίκο ενόψει μιας κρίσιμης συνάντησης μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Το Κατάρ διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διαμεσολάβηση για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα, αν και αυτές οι προσπάθειες δέχτηκαν πλήγμα μετά την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ.

Η φιλοξενία του συμβούλου από τον Λευκό Οίκο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια προώθησης του σχεδίου 21 σημείων της κυβέρνησης Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα καθώς πλησιάζει το ορόσημο των δύο ετών. Μπορεί να χρησιμεύσει επίσης και ως μια προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι η κυβέρνηση θα διατηρήσει την πίεση στον Νετανιάχου να συμφωνήσει στον τερματισμό του πολέμου. Ο Λευκός Οίκος έχει δείξει, ωστόσο, αισιοδοξία ότι μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία.

Πιέσεις στον Νετανιάχου

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πιέζουν τον Νετανιάχου να αποδεχτεί την ειρηνευτική πρόταση του Τραμπ για τη Γάζα και να εγκαταλείψει οποιοδήποτε σχέδιο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος με γνώση του θέματος. Τα ΗΑΕ, η πιο εξέχουσα αραβική χώρα που ομαλοποίησε τις σχέσεις με το Ισραήλ βάσει των Συμφωνιών του Αβραάμ, προειδοποίησαν τον Νετανιάχου ότι η προσάρτηση θα κλείσει την οποιαδήποτε πόρτα για περαιτέρω ομαλοποίηση των σχέσεων του Ισραήλ με κορυφαία αραβικά και μουσουλμανικά έθνη, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας και της Ινδονησίας, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ο Ισραηλινός ηγέτης αντιμετωπίζει πιέσεις να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη από ακροδεξιούς πολιτικούς που θέλουν να επεκτείνουν την κυριαρχία τους στην περιοχή και να σβήσουν τις ελπίδες για ένα παλαιστινιακό κράτος. Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Νετανιάχου θα δώσει την απάντηση του Ισραήλ στην ειρηνευτική πρόταση του Τραμπ για τη Γάζα στη συνάντηση με τον Τραμπ σε λίγη ώρα στον Λευκο Οίκο.

Ανοιχτή επιστολή στον Τραμπ

Πριν από αυτήν την τέταρτη επίσκεψη Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο - από τη στιγμή της δεύτερης ανάληψης εξουσίας του Τραμπ - το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων με ανοιχτή επιστολή τους, προτρέπει τον Τραμπ να μην αφήσει κανέναν να σαμποτάρει τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Το διακύβευμα είναι πολύ υψηλό και οι οικογένειές μας περίμεναν πολύ καιρό για οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να εκτροχιάσει αυτήν την πρόοδο», έγραψαν μεταξύ άλλων.

«Κύριε Πρόεδρε, σας χρειαζόμαστε. 48 από τα αγαπημένα μας πρόσωπα - οι πατέρες μας, τα αδέρφια μας, τα παιδιά μας - σας χρειάζονται» αναφέρουν στην επιστολή τους οι οικογένειες.

Οι οικογένειες 48 ομήρων στην επιστολή τους εκφράζουν την ακλόνητη υποστήριξή τους στο πρωτοποριακό σχέδιο του Προέδρου για την απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Η επείγουσα έκκληση των οικογενειών ακολουθεί μετά την πρόσφατη αποκάλυψη Τραμπ για το σχέδιο 21 σημείων, που περιλαμβάνει την επιστροφή των αγαπημένων τους.

Η επιστολή υπογραμμίζει το εξαιρετικό διακύβευμα της συνάντησης της Δευτέρας στον Λευκό Οίκο, με τις οικογένειες να τονίζουν την απόλυτη πίστη τους στη μοναδική του ικανότητα να επιφέρει αποτελέσματα εκεί που άλλοι έχουν αποτύχει.

{https://twitter.com/bringhomenow/status/1972427461934579827}

Τι ορίζει το σχέδιο των 21 σημείων

Σύμφωνα με διαρροές, που δημοσιεύθηκαν από αμερικανικά και ισραηλινά ΜΜΕ, το σχέδιο των 21 σημείων ορίζει την απελευθέρωση όλων των ομήρων εντός 48 ωρών από την επιβεβαίωση της συμφωνίας. Μόλις επιστραφούν, το Ισραήλ θα απελευθερώσει εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης. Στα μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται για ειρήνη θα προσφερθεί αμνηστία και ασφαλής διέλευση από τη Γάζα και η Χαμάς δεν θα έχει κανένα μελλοντικό ρόλο στην περιοχή. Όλες οι στρατιωτικές δομές της Χαμάς θα καταστραφούν. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις θα αποσυρθούν σταδιακά από τη Λωρίδα και στη Γάζα θα υπάρξει προσωρινή μεταβατική κυβέρνηση.

Το σχέδιο φαίνεται να αποτελεί μια σημαντική μετατόπιση της θέσης της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία προηγουμένως είχε υποστηρίξει τη μετεγκατάσταση ολόκληρου του πληθυσμού της Γάζας, ύψους 2,1 εκατομμυρίων, και την αναδιάρθρωση της Γάζας σε μια αμερικανικής ιδιοκτησίας «ριβιέρα».

Με πληροφορίες από Reuters/Guardian/BBC/Associated Press