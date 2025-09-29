«Κύριε Πρόεδρε, σας χρειαζόμαστε. 48 από τα αγαπημένα μας πρόσωπα σας χρειάζονται» αναφέρουν στην επιστολή τους προς τον Ντόναλντ Τραμπ οι οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων, που εκπροσωπεί συγγενείς όσων κρατούνται αιχμάλωτοι στη Γάζα, έστειλε ανοιχτή επιστολή στον Ντόναλντ Τραμπ πριν από τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η συνάντηση του ισραηλινού πρωθυπουργού με τον Ντόνλαντ Τραμπ αναμένεται να ξεκινήσει στις 18:00 (ώρα Ελλάδας) ενώ στις 20:15 θα δώσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Πριν από αυτήν την τέταρτη επίσκεψη Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο - από τη στιγμή της δεύτερης ανάληψης εξουσίας του Τραμπ - το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων με ανοιχτή επιστολή τους, προτρέπει τον Τραμπ να μην αφήσει κανέναν να σαμποτάρει τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Το διακύβευμα είναι πολύ υψηλό και οι οικογένειές μας περίμεναν πολύ καιρό για οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να εκτροχιάσει αυτήν την πρόοδο», έγραψαν μεταξύ άλλων.

«Κύριε Πρόεδρε, σας χρειαζόμαστε. 48 από τα αγαπημένα μας πρόσωπα - οι πατέρες μας, τα αδέρφια μας, τα παιδιά μας - σας χρειάζονται» αναφέρουν στην επιστολή τους οι οικογένειες.

Οι οικογένειες 48 ομήρων στην επιστολή τους εκφράζουν την ακλόνητη υποστήριξή τους στο πρωτοποριακό σχέδιο του Προέδρου για την απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Η επείγουσα έκκληση των οικογενειών ακολουθεί μετά την πρόσφατη αποκάλυψη Τραμπ για το σχέδιο 21 σημείων, που περιλαμβάνει την επιστροφή των αγαπημένων τους.

Η επιστολή υπογραμμίζει το εξαιρετικό διακύβευμα της συνάντησης της Δευτέρας στον Λευκό Οίκο, με τις οικογένειες να τονίζουν την απόλυτη πίστη τους στη μοναδική του ικανότητα να επιφέρει αποτελέσματα εκεί που άλλοι έχουν αποτύχει.

Η συνάντηση Νετανιάχου και Τραμπ

Ο Νετανιάχου, στη συνάντηση θα επιδιώξει να ενισχύσει την πιο σημαντική σχέση της χώρας του, καθώς το Ισραήλ αντιμετωπίζει διεθνή απομόνωση σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου του εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Η συνάντηση ακολουθεί μετά την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από αρκετές δυτικές χώρες, που επιμένουν ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθεί μια λύση δύο κρατών στη μακρά ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση αλλά και των ομιλιών Τραμπ και Νετανιάχου στην 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ωστόσο τόσο ο Τραμπ όσο και ο Νετανιάχου επέκριναν τις κινήσεις κρατών τς Δύσης που αναγνώρισαν κράτος της Παλαιστίνης.

Ο Νετανιάχου απέκλεισε το ενδεχόμενο ενός παλαιστινιακού κράτους, καθώς το Ισραήλ εντείνει τον αγώνα κατά της Χαμάς με τον στρατό του να έχει φτάσει στο κέντρο της πόλης της Γάζας.

Η νέα πρόταση των ΗΠΑ απαιτεί την απελευθέρωση όλων των ομήρων της Χαμάς, τον τερματισμό περαιτέρω ισραηλινών επιθέσεων στο Κατάρ και έναν νέο διάλογο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων για «ειρηνική συνύπαρξη», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου υπό τον όρο της ανωνυμίας. Από την πλευρά του την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πρότασή του για ειρήνη για αφορά μόνο στη Γάζα.

«Λέγεται ειρήνη στη Μέση Ανατολή, πέρα από τη Γάζα. Η Γάζα είναι μέρος της. Αλλά είναι ειρήνη στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες του Reuters