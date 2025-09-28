Ξέσπασε μεγάλη φωτιά στο σημείο.

Συναγερμός σήμανε σε εκκλησία του Ιησού Χριστού στο Grand Blanc στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, καθώς ξέσπασε μεγάλη φωτιά, όταν άνδρας άνοιξε πυρ στο σημείο.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία του Γκραντ Μπλανκ, ο δράστης «εξουδετερώθηκε».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η οροφή της εκκλησίας κινδυνεύει να καταρρεύσει.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και αρκετούς τραυματίες.

{https://x.com/tparon/status/1972319184253075706}

Η αστυνομία καλεί το κοινό να αποφύγει την περιοχή καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης και οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς.

{https://x.com/AZ_Intel_/status/1972317868336562443}