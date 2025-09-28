Συναγερμός σήμανε σε εκκλησία του Ιησού Χριστού στο Grand Blanc στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, καθώς ξέσπασε μεγάλη φωτιά, όταν άνδρας άνοιξε πυρ στο σημείο.
Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία του Γκραντ Μπλανκ, ο δράστης «εξουδετερώθηκε».
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η οροφή της εκκλησίας κινδυνεύει να καταρρεύσει.
Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και αρκετούς τραυματίες.
{https://x.com/tparon/status/1972319184253075706}
Η αστυνομία καλεί το κοινό να αποφύγει την περιοχή καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης και οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς.
{https://x.com/AZ_Intel_/status/1972317868336562443}