Πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα, σύμφωνα με την πρόταση των ΗΠΑ. «Ανοίγει τον δρόμο για παλαιστινιακό κράτος στο μέλλον». Όσα αναφέρει δημοσίευμα στους Times of Israel.

Το απόρρητο σχέδιο 21 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, αποκαλύπτουν οι Times of Israel.

Η πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ενθαρρύνει τους Παλαιστίνιους να παραμείνουν στη Λωρίδα και ανοίγει τον δρόμο για παλαιστινιακό κράτος στο μέλλον, σύμφωνα με αντίγραφο του σχεδίου που περιήλθε στην κατοχή των Times of Israel.

{https://www.youtube.com/watch?v=rgkqBAbhfsE}

Το έγγραφο 21 σημείων που κοινοποίησαν οι ΗΠΑ προς μερικές αραβικές και μουσουλμανικές χώρες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών περιέχει επίσης, ρήτρες που αποτελούν βασικά στοιχεία σε διάφορες προτάσεις που έχουν συνταχθεί από διάφορους ενδιαφερόμενους τους τελευταίους μήνες, από την απελευθέρωση όλων των ομήρων έως την απομάκρυνση της Χαμάς από την εξουσία.

Ωστόσο, «η απόφαση να ενθαρρυνθούν ρητά οι Παλαιστίνιοι να παραμείνουν στη Γάζα αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για την κυβέρνηση Τραμπ στο θέμα, δεδομένου ότι ο Αμερικανός πρόεδρος τον Φεβρουάριο σόκαρε μεγάλο μέρος του κόσμου με τη συζήτηση για την κατάληψη της Γάζας από τις ΗΠΑ και τη μόνιμη μετεγκατάσταση ολόκληρου του πληθυσμού της, περίπου δύο εκατομμυρίων ανθρώπων» αναφέρει το δημοσίευμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=YvUma6mg9LY}

Επιπλέον, η πρόταση που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για παλαιστινιακό κράτος μετά την πρόοδο της ανασυγκρότησης της Γάζας και την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της Παλαιστινιακής Αρχής φαίνεται επίσης να αποτελεί μια σημαντική απόκλιση από την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ μέχρι σήμερα, δεδομένου ότι έχει αποφύγει να εκφράσει την υποστήριξή της για μια λύση δύο κρατών.

Το σχέδιο που περιήλθε στην κατοχή των Times of Israel- και επικυρώθηκε από δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα- προβλέπει ακόμη και τις ΗΠΑ να ξεκινήσουν διάλογο με το Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους για να συμφωνήσουν σε έναν «πολιτικό ορίζοντα» για «ειρηνική συνύπαρξη». «Ενώ αυτοί οι όροι αποτελούν σημαντικά σημεία για τους Παλαιστίνιους, η πρόταση που διατυπώθηκε σε μεγάλο βαθμό από τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ- και η οποία αναμένεται να βελτιωθεί τις επόμενες ημέρες- περιλαμβάνει επίσης ρήτρες που το Ισραήλ έχει απαιτήσει εδώ και καιρό. Αυτές περιλαμβάνουν τη δέσμευση της Χαμάς να αφοπλιστεί, την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και τη θέσπιση μιας διαδικασίας για την αποριζοσπαστικοποίηση του πληθυσμού».

{https://www.youtube.com/watch?v=shBxjdWs0WY}

Ακολουθούν τα 21 σημεία του σχεδίου, τα οποία σύμφωνα με τους «Times of Israel» έχουν παραφραστεί κατόπιν αιτήματος των πηγών που τα παρείχαν:

Η Γάζα θα γίνει μια αποριζοσπαστικοποιημένη ζώνη, απαλλαγμένη από την τρομοκρατία και δεν θα αποτελεί απειλή για τους γείτονές της. Η Γάζα θα ανοικοδομηθεί προς όφελος του λαού της. Εάν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν με την πρόταση, ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως, με τις ισραηλινές δυνάμεις να σταματούν όλες τις επιχειρήσεις και να αποσύρονται σταδιακά από τη Λωρίδα της Γάζας. Εντός 48 ωρών από την δημόσια αποδοχή της συμφωνίας από το Ισραήλ, όλοι οι ζωντανοί και οι νεκροί όμηροι θα επιστραφούν. Μόλις επιστραφούν οι όμηροι, το Ισραήλ θα απελευθερώσει αρκετές εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους ασφαλείας που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης και πάνω από 1.000 κατοίκους της Γάζας που έχουν συλληφθεί από την έναρξη του πολέμου, μαζί με τις σορούς αρκετών εκατοντάδων Παλαιστινίων. Μόλις επιστραφούν οι όμηροι, στα μέλη της Χαμάς που θα δεσμευτούν για ειρηνική συνύπαρξη θα χορηγηθεί αμνηστία, ενώ στα μέλη που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη Λωρίδα της Γάζας θα τους χορηγηθεί ασφαλής διέλευση στις χώρες υποδοχής. Μόλις επιτευχθεί η συμφωνία, η ανθρωπιστική βοήθεια θα εισρέει στη Λωρίδα της Γάζας με ρυθμούς όχι χαμηλότερους από τους δείκτες αναφοράς που καθορίστηκαν στη συμφωνία του Ιανουαρίου 2025, δηλαδή τουλάχιστον 600 φορτηγά βοήθειας ημερησίως, μαζί με την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών και την είσοδο εξοπλισμού για την απομάκρυνση ερειπίων. Χωρίς την παρέμβαση καμίας από τις δύο πλευρές, η βοήθεια θα διανεμηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη και την Ερυθρά Ημισέληνο, μαζί με άλλους διεθνείς οργανισμούς που δεν συνδέονται ούτε με το Ισραήλ, ούτε με τη Χαμάς. Η Γάζα θα διοικείται από μια προσωρινή, μεταβατική κυβέρνηση Παλαιστινίων τεχνοκρατών, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την παροχή καθημερινών υπηρεσιών στον λαό της Λωρίδας. Η επιτροπή θα εποπτεύεται από ένα νέο διεθνές όργανο που θα συσταθεί από τις ΗΠΑ σε συνεννόηση με Άραβες και Ευρωπαίους εταίρους. Θα θεσπίσει ένα πλαίσιο για τη χρηματοδότηση της ανασυγκρότησης της Γάζας μέχρι η Παλαιστινιακή Αρχή (ΠΑ) να ολοκληρώσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεών της. Πρόκειται για την πρώτη αναφορά στο σχέδιο των ΗΠΑ για την ΠΑ με έδρα τη Ραμάλα. Σχεδιασμός οικονομικής αναδιοργάνωσης της Γάζας από εμπειρογνώμονες με εμπειρία στην κατασκευή σύγχρονων πόλεων της Μέσης Ανατολής και επεξεργασία σχεδίων για προσέλκυση επενδύσεων και δημιουργία θέσεων εργασίας. Δημιουργία ειδικής οικονομικής ζώνης, με μειωμένους δασμούς και ποσοστά πρόσβασης που θα καθοριστούν μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών. Κανείς δεν θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γάζα, αλλά όσοι επιλέξουν να φύγουν θα έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν. Επιπλέον, οι κάτοικοι της Γάζας θα ενθαρρυνθούν να παραμείνουν στην περιοχή και θα τους δοθεί η ευκαιρία να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον εκεί. Η Χαμάς δεν θα έχει κανέναν απολύτως ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας. Θα υπάρξει δέσμευση για καταστροφή και διακοπή της κατασκευής οποιασδήποτε επιθετικής στρατιωτικής υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των σηράγγων. Οι νέοι ηγέτες της Γάζας θα δεσμευτούν για ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές τους. Οι περιφερειακοί εταίροι θα παρέχουν εγγυήσεις ασφάλειας ότι η Χαμάς και άλλες παρατάξεις θα συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους και ότι η Γάζα παύει να αποτελεί απειλή για το Ισραήλ ή τον ίδιο τον λαό της. Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με Άραβες και άλλους διεθνείς εταίρους για την ανάπτυξη μιας προσωρινής διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης που θα αναπτυχθεί άμεσα στην περιοχή για να επιβλέπει την ασφάλεια στη Λωρίδα της Γάζας. Η δύναμη αυτή θα εκπαιδεύσει επίσης μια παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη, η οποία θα χρησιμεύσει ως μακροπρόθεσμος φορέας εσωτερικής ασφάλειας. Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει, ούτε θα προσαρτήσει τη Γάζα και οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα παραδώσουν σταδιακά τα εδάφη που κατέχουν αυτή τη στιγμή, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας που θα δημιουργηθούν θα πάρουν υπό τον έλεγχό τους τη σταθερότητα στη Λωρίδα. Αν η Χαμάς καθυστερήσει ή απορρίψει την πρόταση, τα παραπάνω σημεία θα εφαρμοστούν σε περιοχές απαλλαγμένες από την τρομοκρατία, τις οποίες οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα παραδώσουν σταδιακά στη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Είναι η πρώτη αναφορά στην πιθανότητα η συμφωνία να εφαρμοστεί έστω και εν μέρει, ακόμη και αν η Χαμάς δεν συμφωνήσει. Το Ισραήλ δεσμεύεται να μην πραγματοποιήσει μελλοντικές επιθέσεις στο Κατάρ. Οι ΗΠΑ και η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζουν τον σημαντικό μεσολαβητικό ρόλο της Ντόχα στη σύγκρουση της Γάζας. Έναρξη ενός διαθρησκευτικού διαλόγου με σκοπό την αποριζοσπαστικοποίηση του πληθυσμού. Όταν θα έχει προχωρήσει η ανοικοδόμηση της Γάζας και θα έχει εφαρμοστεί το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Παλαιστινιακής Αρχής, ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες για μια αξιόπιστη πορεία προς μια παλαιστινιακή κρατική υπόσταση, η οποία αναγνωρίζεται ως επιδίωξη του παλαιστινιακού λαού. Οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν διάλογο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων για να συμφωνήσουν σε έναν πολιτικό ορίζοντα ειρηνικής συνύπαρξης.

Πηγή Times of Israel