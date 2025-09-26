Περίπου 45 άτομα παρακολούθησαν live τα βασανιστήρια και τις δολοφονίες.

Τρεις νεαρές γυναίκες βασανίστηκαν, βιάστηκαν και δολοφονήθηκαν από μέλη συμμορίας ναρκωτικών στην Αργεντινή, οι οποίοι μετέδιδαν τα πάντα live. Ο υπουργός Ασφαλείας Χαβιέ Αλόνσο δήλωσε ότι το φρικτό έγκλημα παρακολούθησαν περίπου 45 άτομα, σε μια κλειστή ομάδα στο Instagram.

Η Μπρέντα ντελ Καστίγιο (20 ετών), η Μορένα Βέρντι (20 ετών) και η Λάρα Γκουτιέρεζ (15 ετών) αγνοούνταν από την Παρασκευή και χθες η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τα πτώματά τους βρέθηκαν θαμμένα στον κήπο ενός σπιτιού στα νότια προάστια του Μπουένος Άιρες.

{https://www.youtube.com/watch?v=mqMSG6sGH88}

Οι Aρχές πιστεύουν ότι τα τρία κορίτσια εξαπατήθηκαν από τους δολοφόνους τους για να πάνε σε ένα σπίτι.

«Τις είδαν τελευταία φορά να μπαίνουν σε ένα όχημα οικειοθελώς επειδή είχαν προσκληθεί σε ένα πάρτι, χωρίς να γνωρίζουν ότι έπεφταν στην παγίδα που τους είχε στήσει μια διεθνής συμμορία διακίνησης ναρκωτικών που είχε καταστρώσει σχέδιο να τις σκοτώσει», είπε ο Χ. Αλόνσο.

«Τα βασανιστήρια μεταδόθηκαν ζωντανά σε μια κλειστή ομάδα στο Instagram και τα παρακολούθησαν περίπου 45 άτομα. Η συμμορία έχει τη βάση της στο Μπουένος Άιρες και είχε επιλέξει αυτό το σπίτι για να πραγματοποιήσει τις δολοφονίες».

Οι νεαρές γυναίκες σε υλικό από κάμερα εθεάθησαν τελευταία φορά να μπαίνουν σε ένα λευκό φορτηγό.

Τα σώματά τους βρέθηκαν στο σπίτι όπου εντοπίστηκε τελευταία φορά το σήμα του κινητού τους τηλεφώνου.

Το φορτηγό βρέθηκε αργότερα καμένο σε μια ερημιά, μόλις 100 μέτρα από το σπίτι.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την Αστυνομία, τέσσερα άτομα έχουν συλληφθεί, ωστόσο τοπικά μέσα ενημέρωσης ανεβάζουν τον αριθμό στους 12.

Με πληροφορίες από Sky News