Το ψυχροπολεμικό κλίμα καλά κρατεί: Ευρωπαίοι και Ρώσοι αξιωματούχοι ανταλλάζουν απειλές, με φόντο τις καταγγελίες για εισβολή ρωσικών drones στον εναέριο χώρο ευρωπαϊκών αεροδρομίων.

Ακόμη ένα δανέζικο αεροδρόμιο χρειάστηκε να διακόψει τη λειτουργία του το βράδυ της Πέμπτης, έπειτα από νέο συναγερμό για «εισβολή» drones - με την Κοπεγχάγη να κάνει λόγω για άγνωστης προέλευσης «υβριδική επίθεση».

Το τελευταίο επεισόδιο προστίθεται στις αναφορές αρκετών χωρών-μελών του ΝΑΤΟ για ρωσικές παραβιάσεις: Η αρχή έγινε στις 10 Σεπτεμβρίου, όταν η Πολωνία κατέρριψε φερόμενα ως ρωσικά drones στον εναέριο χώρο της, ενώ στη συνέχεια Ρουμανία και Εσθονία κατήγγειλαν αντίστοιχες παραβιάσεις.

Σύμφωνα με το Bloomberg, Ευρωπαίοι διπλωμάτες προειδοποίησαν αυτή την εβδομάδα το Κρεμλίνο - σε μια τεταμένη συνάντηση στη Μόσχα - ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ είναι έτοιμοι να καταρρίψουν ρωσικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέων παραβιάσεων του εναέριου χώρου τους.

Μετά τη συνάντηση, οι Βρετανοί, Γάλλοι και Γερμανοί διπλωμάτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι παραβιάσεις ήταν εσκεμμένες. Αυτός και ήταν κι ο λόγος που μετέφεραν στους Ρώσους αξιωματούχους μια αυστηρή προειδοποίηση ότι τυχόν μελλοντικές παραβιάσεις θα αντιμετωπιστούν με πλήρη ισχύ.

Μόλις χθες ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε συντονισμό με τη Γαλλία, την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ νωρίτερα ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι είχε προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην «κλαφτεί» εάν η Πολωνία καταρρίψει ρωσικά αεροσκάφη.

«Αν άλλος ένας πύραυλος ή αεροσκάφος εισέλθει στον εναέριο χώρο μας χωρίς άδεια, εσκεμμένα ή κατά λάθος, και καταρριφθεί με τα συντρίμμια να πέφτουν σε έδαφος του ΝΑΤΟ, παρακαλώ μην έρθετε εδώ να κλαίγεστε γι’ αυτό», δήλωσε ο Σικόρσκι σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα. «Σας έχουμε προειδοποιήσει».

Σημειώνεται πως το πράσινο φως για την κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών έδωσε την Τρίτη και ο πρόεδρος Τραμπ, παρουσία μάλιστα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

{https://www.youtube.com/watch?v=VchlLuM6IP4}

«Θα σημαίνει πόλεμο» απαντά το Κρεμλίνο

Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρέσβης στη Γαλλία, Αλεξέι Μεσκώφ, προειδοποίησε ότι μια πιθανή κατάρριψη ρωσικού αεροσκάφους στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ «θα σήμαινε πόλεμο».

Σε συνέντευξή του στο γαλλικό κανάλι RTL χθες Πέμπτη ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ξέρετε, υπάρχουν πολλά αεροπλάνα του ΝΑΤΟ που παραβιάζουν τον ρωσικό εναέριο χώρο, εσκεμμένα ή όχι, και αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά. Δεν καταρρίπτονται όμως», υποστήριξε, χωρίς να παραθέσει παραδείγματα.

Ο Μεσκώφ διέψευσε τις κατηγορίες εκ μέρους της Ρουμανίας και της Εσθονίας, επαναλαμβάνοντας προηγούμενες θέσεις του Κρεμλίνου, ενώ η Μόσχα αρνήθηκε επίσης κάθε σχέση με τις πρόσφατες ύποπτες εμφανίσεις drones στη Δανία και τη Νορβηγία.

Το μόνο περιστατικό που έχει παραδεχθεί - αποδίδοντάς το σε λάθος - ήταν η εισβολή drones στην Πολωνία.