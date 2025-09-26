Χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ, το Ισραήλ είναι λιγότερο πιθανό να προχωρήσει σε ποσάρτηση, κάτι που θα προκαλούσε μαζικές διεθνείς αντιδράσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Πέμπτη πως δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, απορρίπτοντας σχετικές εκκλήσεις ακροδεξιών ισραηλινών υπουργών. «Δεν πρόκειται να συμβεί», διεμήνυσε.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο ζήτημα στον απόηχο μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας που είπε ότι είχε με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσουν τρόπους επίλυσης της σύγκρουσης στη Λωρίδα της Γάζας.

«Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Όχι, δεν θα το επιτρέψω. Δεν πρόκειται να συμβεί», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, όταν του ζητήθηκε να επιβεβαιώσει αναφορές ότι διαβεβαίωσε τους ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών κρατών για αυτή τη στάση, κατά τη διάρκεια πολυμερούς συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

{https://x.com/clashreport/status/1971317657388581034}

«Δεν επιτρέπω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Αρκετά έχουν γίνει. Ήρθε η ώρα να σταματήσουν», είπε ο αμερικανός πρόεδρος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Χωρίς τη στήριξη Τραμπ ο Νετανιάχου δύσκολο θα κάνει την κίνηση

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στους Times of Israel νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η κυβέρνηση Τραμπ προειδοποίησε κατ' ιδίαν το Ισραήλ κατά της προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, στον απόηχο της αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους από αρκετές δυτικές χώρες.

Ωστόσο, η Ιερουσαλήμ δεν θεώρησε ότι αυτή η προειδοποίηση ήταν και «το τέλος της συζήτησης» και πως ο Νετανιάχου σχεδιάζει να συζητήσει το θέμα με τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στον Λευκό Οίκο.

Ακόμα κι αν η προειδοποίηση είχε γίνει ιδιωτικά, η απόφαση του Τραμπ να δηλώσει δημόσια ότι δεν θα επιτρέψει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης είναι βέβαιο ότι θα διαψεύσει τις ελπίδες του Ισραήλ.

Χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ, το Ισραήλ είναι λιγότερο πιθανό να προχωρήσει σε ποσάρτηση, κάτι που θα προκαλούσε μαζικές διεθνείς αντιδράσεις.

Το Ισραήλ κατέλαβε τη Δυτική Όχθη στον πόλεμο του 1967. Οι Παλαιστίνιοι τη θεωρούν αναπόσπαστο κομμάτι ενός μελλοντικού κράτους τους, μαζί με την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Λωρίδα της Γάζας.

Περίπου 700.000 ισραηλινοί έποικοι ζουν ανάμεσα σε 2,7 εκατομμύρια Παλαιστινίους στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, την οποία έχει προσαρτήσει το Ισραήλ αλλά η κίνηση αυτή δεν έχει αναγνωριστεί από τις περισσότερες χώρες.

Το Ισραήλ αρνείται να παραχωρήσει τον έλεγχο της Δυτικής Όχθης επικαλούμενο λόγους ασφαλείας, ιδίως μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που δέχθηκε από τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023.