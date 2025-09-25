Μια σειρά από μαζικά περιστατικά τροφικής δηλητηρίασης ώθησε μη κυβερνητικές οργανώσεις να ζητήσουν την αναστολή του προγράμματος, ωστόσο το αρμόδιο υπουργείο κατέστησε σαφές ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.

Περισσότερα από 1.000 παιδιά στην Ινδονησία αρρώστησαν αυτή την εβδομάδα έπειτα από κατανάλωση δωρεάν σχολικών γευμάτων, στο πλαίσιο προγράμματος του προέδρου Πραμπόβο Σουμπιάντο.

Ο Yuyun Sarihotima, επικεφαλής του Κέντρου Υγείας της Κοινότητας Cipongkor της Δυτικής Ιάβας, δήλωσε στο BBC Indonesia ότι ο συνολικός αριθμός θυμάτων δηλητηρίασης που καταγράφηκαν μεταξύ Δευτέρας και Τετάρτης έφθασε τα 1.171 παιδιά.

Είχε προηγηθεί η δηλητηρίαση 800 μαθητών την περασμένη εβδομάδα, στις επαρχίες της Δυτικής Ιάβας και του Κεντρικού Σουλαουέζι.

Το πρόγραμμα θρεπτικών γευμάτων - το οποίο στοχεύει να προσφέρει δωρεάν γεύματα σε 80 εκατομμύρια μαθητές - φέρει την υπογραφή του Πραμπόβο Σουμπιάντο.

Μια σειρά από μαζικά περιστατικά τροφικής δηλητηρίασης ώθησε μη κυβερνητικές οργανώσεις να ζητήσουν την αναστολή του προγράμματος, ωστόσο το αρμόδιο υπουργείο κατέστησε σαφές ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.

Τα θύματα παραπονέθηκαν για πόνους στο στομάχι, ζάλη και ναυτία - καθώς και για δύσπνοια, ένα μη τυπικό σύμπτωμα τροφικής δηλητηρίασης.

Τα γεύματα περιελάμβαναν κοτόπουλο με σάλτσα σόγιας, τηγανητό τόφου, λαχανικά και φρούτα.

Με πληροφορίες από BBC