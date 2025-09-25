Ο Ζελένσκι υποστηρίζει πως πήρε το «πράσινο φως» για να χτυπήσει την Ρωσία «με το ίδιο νόμισμα».

Σε προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Ουκρανός πρόεδρος στο Axios - δύο 24ωρα μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του - απειλώντας ευθαρσώς τους Ρώσους αξιωματούχους για νέα στοχευμένα χτυπήματα.

«Εάν οι Ρώσοι δεν βάλουν τέλος στον πόλεμο, καλό είναι να ψάξουν πού βρίσκεται το πλησιέστερο καταφύγιο», σημείωσε χαρακτηριστικά, ανακοινώνοντας πως πλέον έχει την ξεκάθαρη στήριξη του Τραμπ για επιθέσεις σε ρωσικούς στόχους, όπως ενεργειακές υποδομές και εργοστάσια όπλων.

Αν η Ουκρανία, μάλιστα, λάβει πρόσθετα όπλα μεγάλου βεληνεκούς από τις ΗΠΑ, «θα τα χρησιμοποιήσει».

Σύμφωνα πάντα με τον Ζελένσκι, στην συνάντησή τους την Τρίτη ζήτησε από τον Τραμπ ένα νέο οπλικό σύστημα που, όπως υποστήριξε, θα ανάγκαζε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Ο πρόεδρος Τραμπ το γνωρίζει, του είπα χθες τι χρειαζόμαστε, ένα πράγμα».

«Το χρειαζόμαστε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα το χρησιμοποιήσουμε», συμπλήρωσε. «Γιατί, αν το έχουμε, νομίζω πως είναι ένας επιπλέον μοχλός πίεσης στον Πούτιν να καθίσει και να μιλήσει».

Εξήγησε ότι θα αποκάλυπτε ποιο σύστημα εννοεί μόλις κλείσουν οι κάμερες, ενώ μετέφερε ότι ο Τραμπ του απάντησε: «Θα το δουλέψουμε».

Ο Ουκρανός πρόεδρος μίλησε στον Axios το βράδυ της Τετάρτης στο Μανχάταν, λίγο πριν αναχωρήσει από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για το Κίεβο. Τόνισε ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να βομβαρδίσει αμάχους, διότι «δεν είμαστε τρομοκράτες». Ωστόσο, υπονόησε ότι τα κέντρα εξουσίας της Ρωσίας, όπως το Κρεμλίνο, παραμένουν στο στόχαστρο.

«Πρέπει να ξέρουν πού είναι τα καταφύγια», είπε αναφερόμενος στους αξιωματούχους του Κρεμλίνου. «Τα χρειάζονται. Αν δεν σταματήσουν τον πόλεμο, θα τους χρειαστούν ούτως ή άλλως».

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι κατά τη συνάντησή τους ο Τραμπ επισήμανε πως η Ουκρανία θα πρέπει να απαντήσει «με το ίδιο νόμισμα» στις ρωσικές επιθέσεις.

«Αν επιτεθούν σε ενεργειακές υποδομές μας, ο πρόεδρος Τραμπ στηρίζει το δικαίωμά μας να απαντήσουμε με χτύπημα στην ενέργεια», είπε ο Ζελένσκι. Το ίδιο ισχύει, πρόσθεσε, και για εργοστάσια drones ή πυραύλων, παρότι αυτά είναι καλά προστατευμένα.