Το κτίριο που τυλίχθηκε στις φλόγες ανήκει σε τυπογραφική εταιρεία.

Συναγερμός έχει σημάνει στο Σουίντον της Αγγλίας, μετά από μια ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη βιομηχανικής ζώνης, προκαλώντας εκτεταμένη πυρκαγιά.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχουν τραυματίες, ενώ στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ. Η περιοχή έχει αποκλειστεί πλήρως και οι αρχές προχώρησαν σε εκκένωση της βιομηχανικής ζώνης για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η έκρηξη συνέβη σε μία από τις βιομηχανικές μονάδες της περιοχής Γκράουντγουελ, στην οδό Κρόμπτον. Το κτίριο που τυλίχθηκε στις φλόγες ανήκει σε τυπογραφική εταιρεία με την επωνυμία ESP Smile.

Η αστυνομία του Γουίλτσιρ ανέφερε σε επίσημη δήλωση:

«Αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό περιστατικό και συνεργαζόμαστε στενά με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών».

Παράλληλα, οι κάτοικοι της γύρω περιοχής κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα, ώστε να αποφύγουν την έκθεση σε καπνό και τοξικά αέρια.

Πολλοί πολίτες ανέφεραν μέσω κοινωνικών δικτύων ότι ένιωσαν τα σπίτια τους να δονείται τη στιγμή της έκρηξης, περιγράφοντας μια ιδιαίτερα ισχυρή ανατίναξη που ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση.