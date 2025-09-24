«Δεν θα ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος» επανέλαβε ο Νετανιάχου.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μοιάζει αμετακίνητος παρά το «κύμα» ηγετών της Δύσης που αναγνωρίζουν το ένα μετά το άλλο, παλαιστινιακό κράτος και χαρακτηρίζει την κίνηση «ντροπιαστική παράδοση στην παλαιστινιακή τρομοκρατία».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά «η ντροπιαστική παράδοση στην τρομοκρατία από ορισμένους ηγέτες δεν θα δεσμεύσει το Ισραήλ με κανέναν τρόπο.

«Δεν θα ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος», επανέλαβε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός καθώς ετοιμάζεται να μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στην ατζέντα σε συναντήσεις με άλλους ηγέτες, ανάμεσά τους και ο Ντόναλντ Τραμπ.