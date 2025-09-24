Πόσα fake news είπε ο Τραμπ ξανά στην ομιλία του στον ΟΗΕ; Πολλά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβηκε την Τρίτη στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και στη μακροσκελή του ομιλία, που διήρκησε σχεδόν μία ώρα- αντί 15 λεπτών που ορίζει ο κανονισμός, είπε πράγματα που αγαπά να λέει κάθε φορά αλλά ελάχιστη σχέση έχουν με την πραγματικότητα.

Ο Τραμπ ήταν ανακριβής σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων: από τον πληθωρισμό και την κλιματική αλλαγή μέχρι τη μετανάστευση και φυσικά τους πολέμους που έχει σταματήσει, μια αγαπημένη αυτοαναφορά στις ηγετικές του ικανότητες που είναι απλά fake news.

Τραμπ και πόλεμοι

«Τερμάτισα επτά πολέμους και σε όλες τις περιπτώσεις, ήταν πολύ βάναυσοι, με αμέτρητες χιλιάδες ανθρώπους να σκοτώνονται. Αυτό περιλαμβάνει την Καμπότζη με την Ταϊλάνδη, το Κοσσυφοπέδιο με τη Σερβία, το Κονγκό με τη Ρουάντα - έναν άγριο, βίαιο πόλεμο- το Πακιστάν με την Ινδία, το Ισραήλ με το Ιράν, την Αίγυπτο με την Αιθιοπία, και την Αρμενία με το Αζερμπαϊτζάν».

Η αλήθεια: Η Αίγυπτος και η Αιθιοπία δεν ήταν ποτέ σε πόλεμο κατά τη διάρκεια της θητείας του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Έχουν μια μακροχρόνια και ανεπίλυτη διαμάχη σχετικά με ένα μεγάλο έργο φράγματος της Αιθιοπίας σε έναν παραπόταμο Νείλου, αλλά αυτός δεν είναι πόλεμος. Αντίστοιχα, ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι έχει αποτρέψει το ξέσπασμα ενός νέου πολέμου μεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου, χωρίς να διευκρινίζει τι εννοεί,. Οι δύο χώρες ούτε κατά την τωρινή ούτε κατά την πρώτη θητεία Τραμπ όταν υπέγραψαν μια συμφωνία οικονομικής ομαλοποίησης που μεσολάβησε η κυβέρνηση Τραμπ το 2020.

Επίσης, ο Τραμπ δεν έχει τερματίσει στην πραγματικότητα τη σύγκρουση που αφορά τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τη Ρουάντα. Η ειρηνευτική συμφωνία που μεσολάβησε η κυβέρνηση Τραμπ και υπεγράφη από τη ΛΔΚ και τη Ρουάντα τον Ιούνιο δεν αφορούσε τον συνασπισμό ανταρτών, που φέρεται να υποστηρίζεται από τη Ρουάντα, ο οποίος έχει καταλάβει εδάφη στην ανατολική ΛΔΚ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ το Πακιστάν έχει επαινέσει τον Τραμπ για τον κρίσιμο ρόλο που διαδραμάτισε στη διαμεσολάβηση για την κατάπαυση του πυρός με την Ινδία τον Μάιο, η Ινδία απέρριψε τον ισχυρισμό και η σύγκρουση λύθηκε απευθείας με το Πακιστάν.

Δημοσκοπήσεις

«Ήμουν πολύ περήφανος που είδα σήμερα το πρωί ότι έχω τα υψηλότερα ποσοστά δημοσκοπήσεων που είχα ποτέ. Εν μέρει οφείλεται σε αυτά που έχουμε κάνει στα σύνορα. Υποθέτω ότι το άλλο μέρος οφείλεται σε αυτά που έχουμε κάνει στην οικονομία» είπε ο Τραμπ. Ωστόσο ούτε κατά διάνοια δεν ισχύει αυτό. Αντίθετα το ποσοστό του έχει μειβθεί σημαντικά από τις αρχές του χρόνου.

Ένας μέσος όρος δημοσκοπήσεων των New York Times έδειξε ότι η δημοτικότητα του Τραμπ ήταν περίπου 43% την Τρίτη (με 54% το ποσοστό αποδοκιμασίας), μειωμένη από 52% την πρώτη εβδομάδα της δεύτερης θητείας του τον Ιανουάριο (με 43% ποσοστό αποδοκιμασίας).

Επίσης, ενδεικτικά αναφέρεταο πως ένας μέσος όρος δημοσκοπήσεων, σύμφωνα με τον G. Elliott Morris έδειξε το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ σε περίπου 42% μέχρι την Τρίτη (με περίπου 54% ποσοστό αποδοκιμασία), μειωμένο από περίπου 51% τις πρώτες ημέρες της δεύτερης θητείας του (με περίπου 39% αποδοκιμασία).

Πληθωρισμός

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε αβάσιμα ότι «ο πληθωρισμός έχει ηττηθεί» υπό την ηγεσία του. Αυτό είναι πιο ασαφές από τον συχνό ψευδή ισχυρισμό του ότι τώρα «δεν υπάρχει πληθωρισμός», αλλά δεν υπάρχει καμία βάση στα λεγόμενά του. Ο πληθωρισμός, που μετριέται με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, επιδεινώνεται από τον Μάιο, αφού έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο τεσσάρων ετών τον Απρίλιο. Ήταν περίπου 2,9% τον Αύγουστο, από περίπου 2,7% τον Ιούλιο. Το ποσοστό του Αυγούστου ήταν σχεδόν ίδιο με το ποσοστό 3% τον Ιανουάριο.

Μείωση τιμών

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι υπό την ηγεσία του, «οι τιμές των καταναλωτικών αγαπθών έχουν μειωθεί». Ένα ακόμα ψέμα. Οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά τη διάρκεια της προεδρίας Τραμπ, εκτος από ορισμένα μεμωνωμένα αγαθά. Τα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή δείχνουν ότι οι μέσες τιμές των ειδών παντοπωλείου ήταν περίπου 1% υψηλότερες τον Αύγουστο από ό,τι τον Ιανουάριο.

Λογαριασμοί ρεύματος

Ο Τραμπ είπε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα στην Ευρώπη είναι πολύ πιο ακριβό από ό,τι στην Κίνα ή τις ΗΠΑ, κάτι που είναι σωστό σε γενικές γραμμές αλλά πρόσθεσε πως «οι λογαριασμοί μας μειώνονται πολύ». Στην πραγματικότητα, οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στις ΗΠΑ αυξάνονται απότομα. Τα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή δείχνουν ότι ήταν περίπου 6,2% υψηλότερες τον Αύγουστο από ό,τι ήταν ένα χρόνο πριν και περίπου 4,9% υψηλότερες τον Αύγουστο από ό,τι τον Ιανουάριο.

Ξένες επενδύσεις

«Σε μόλις οκτώ μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων μου, έχουμε εξασφαλίσει δεσμεύσεις και χρήματα που έχουν ήδη καταβληθεί για 17 τρισεκατομμύρια δολάρια». Μόλις πριν από μία ημέρα, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου του Τραμπ, Καρολίν Λέβιτ, χρησιμοποίησε ένα πολύ χαμηλότερο ποσό, λέγοντας ότι ο Τραμπ «έχει εξασφαλίσει σχεδόν 9 τρισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις στις ΗΠΑ». Είπε ότι «αναμένουμε ότι αυτός ο αριθμός θα ξεπεράσει τα 15 τρισεκατομμύρια δολάρια πολύ σύντομα». Ωστόσο ακόαμ και το 9 τρις. δολάρια της Λέβιτ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αόριστες ημι-δεσμεύσεις από ξένες χώρες που μπορεί να μην υλοποιηθούν ποτέ.

Υπερθέρμανση του πλανήτη και κλιματική αλλαγή

Ο Τραμπ αποκάλεσε την κλιματική αλλαγή «τη μεγαλύτερη απάτη που έχει διαπραχθεί ποτέ στον κόσμο» και αναφέρθηκε επίσης στην «απάτη της υπερθέρμανσης του πλανήτη». Ο Τραμπ πρότεινε επίσης αβάσιμα ότι οι επιστήμονες χρησιμοποιούν πλέον τη φράση «κλιματική αλλαγή» αντί για «υπερθέρμανση του πλανήτη», ώστε να μην μπορούν να κατηγορηθούν ότι κάνουν λάθος αν ο κόσμος καταλήξει να ψυχθεί.

Στην πραγματικότητα, οι επιστήμονες του κλίματος χρησιμοποιούν και τις δύο φράσεις, λέγοντας συχνά «υπερθέρμανση του πλανήτη» όταν αναφέρονται στη μακροπρόθεσμη τάση αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας και «κλιματική αλλαγή» όταν αναφέρονται στις πολυάριθμες επιπτώσεις που βιώνει ο κόσμος λόγω αυτής της τάσης.

Η NASA αναφέρει στο site της πως «Η «κλιματική αλλαγή» περιλαμβάνει την υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά αναφέρεται στο ευρύτερο φάσμα αλλαγών που συμβαίνουν στον πλανήτη μας. Αυτές περιλαμβάνουν την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, τη συρρίκνωση των παγετώνων των βουνών, την επιτάχυνση του λιωσίματος των πάγων στη Γροιλανδία, την Ανταρκτική και την Αρκτική, και τις μεταβολές στους χρόνους ανθοφορίας των λουλουδιών/φυτών».

Κίνα και αιολική ενέργεια

Ο Τραμπ επανέλαβε τον ψευδή ισχυρισμό του ότι αν και η Κίνα είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής ανεμογεννητριών, «έχει πολύ λίγα αιολικά πάρκα. Γιατί λοιπόν τα κατασκευάζουν και τα στέλνουν σε όλο τον κόσμο, αλλά μετά βίας τα χρησιμοποιούν; Ξέρετε, χρησιμοποιούν άνθρακα, χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, χρησιμοποιούν σχεδόν τα πάντα, αλλά δεν τους αρέσει ο άνεμος. Αλλά σίγουρα τους αρέσει να πουλάνε τους ανεμόμυλους». Στην πραγματικότητα, η Κίνα είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή αιολικής ενέργειας και διαθέτει τεράστια αιολικά πάρκα στην ξηρά και στην ανοιχτή θάλασσα».

Άνθρακας και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στον άνθρακα ως «καθαρό, όμορφο άνθρακα», αλλά ο άνθρακας απλώς δεν είναι καθαρός. Η χρήση του ως πηγή ενέργειας δημιουργεί ρυπογόνες εκπομπές που βλάπτουν τους ανθρώπους και το περιβάλλον, ακόμη και με τεχνολογικές βελτιώσεις που μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα εκπομπών άνθρακα. Ο Τραμπ είπε επίσης λανθασμένα ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας «δεν λειτουργούν», λέγοντας ότι «δεν είναι αρκετά ισχυρές για να θέσουν σε λειτουργία τα εργοστάσια που χρειάζεστε για να κάνετε τη χώρα σας σπουδαία» και ότι «ο άνεμος δεν φυσάει». Αλλά η ενέργεια που παράγεται από τον άνεμο εξακολουθεί να αποτελεί μια χρήσιμη πηγή ενέργειας όταν δεν φυσάει, όπως ακριβώς η ηλιακή ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί μια χρήσιμη πηγή ενέργειας όταν δεν λάμπει ο ήλιος, καθώς η ενέργεια μπορεί να αποθηκευτεί σε βιομηχανικές μπαταρίες ήχρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους, επιτρέποντάς της να αναπτυχθεί ως μέρος ενός μείγματος ενέργειας μαζί με ενέργεια από παραδοσιακά ορυκτά καύσιμα.

Η συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα

Ο Τραμπ είπε οι ΗΠΑ «υποτίθεται ότι θα έπρεπε να πληρώσουν περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια» βάσει της συμφωνίας.Όχι. Οι ΗΠΑ δεν έχουν δαπανήσει ούτε δεσμεύσει ποτέ κοντά στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για τη συγκεκριμένη συμφωνία.

Ο Μπάιντεν δεσμεύτηκε κατά την ανάληψη των καθηκόντων του να πληρώνει 11,4 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για διεθνή χρηματοδότηση για το κλίμα, αλλά το Κογκρέσο διέθεσε λιγότερα ακόμη και από αυτό.

Μεταναστευτικό

Επαινώντας τις προσπάθειές του να ασφαλίσει τα νότια σύνορα, ο Τραμπ είπε: «Μόλις πριν από ένα χρόνο, εκατομμύρια άνθρωποι έρχονταν, 25 εκατομμύρια συνολικά κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών της ανίκανης κυβέρνησης Μπάιντεν». Ο αριθμός των «25 εκατομμυρίων» είναι φανταστικός. Ακόμη και ο προηγούμενος αριθμός «21 εκατομμυρίων» του Τραμπ δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μία υπερβολή. υπερβολή. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024, τον τελευταίο πλήρη μήνα υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε καταγράψει λιγότερες από 11 εκατομμύρια «συναντήσεις» με μετανάστες σε εθνικό επίπεδο κατά τη διάρκεια θητείας της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων εκατομμυρίων που απελάθηκαν άμεσα από τη χώρα. Ακόμα και αν προσθέσουμε τους λεγόμενους «φυγάδες» δεν υπάρχει περίπτωση το σύνολο να πλησίαζε το νούμερο που ανέφερε ο Τραμπ.