Συναγερμός στο Ντάλας και σε κέντρο κράτησης μεταναστών.

Νεκρός είναι ο ελεύθερος σκοπευτής ο οποίος πυροβολούσε από ταράτσα προς το κέντρο κράτησης μεταναστών στο Ντάλας.

Σύμφωνα με τις αρχές δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν έχασε τη ζωή του από πυροβολισμό που φέρεται να προκάλεσε ο ίδιος, τη στιγμή που οι αρχές τον πλησίαζαν ή όχι.

Πάντως τουλάχιστον τρία άτομα είναι τραυματισμένα, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά.

{https://x.com/mcgmouton57/status/1970835851371323592}

Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και ιατρικές μονάδες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/TheIndeWire/status/1970836431452201075}