Νεκρός είναι ο ελεύθερος σκοπευτής ο οποίος πυροβολούσε από ταράτσα προς το κέντρο κράτησης μεταναστών στο Ντάλας.
Σύμφωνα με τις αρχές δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν έχασε τη ζωή του από πυροβολισμό που φέρεται να προκάλεσε ο ίδιος, τη στιγμή που οι αρχές τον πλησίαζαν ή όχι.
Πάντως τουλάχιστον τρία άτομα είναι τραυματισμένα, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά.
{https://x.com/mcgmouton57/status/1970835851371323592}
Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και ιατρικές μονάδες.
{https://x.com/TheIndeWire/status/1970836431452201075}