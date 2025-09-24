«Εάν ο στολίσκος συνεχίσει να απορρίπτει την ειρηνική πρότασή μας, το Ισραήλ θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψει την είσοδό του στη ζώνη των μαχών και να σταματήσει οποιαδήποτε παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού», δήλωσε το ισραηλινό ΥΠΕΞ.

Στον απόηχο των επιθέσεων που δέχτηκε τα ξημερώματα ο στόλος αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla, που βρίσκεται στην τελική ευθεία για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών προειδοποιεί: Ή θα πάτε στο λιμάνι του Ασκελόν ή θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα. H Ιταλία απαντά στις ισραηλινές απειλές στέλνοντας φρεγάτα στην περιοχή «για να εγγυηθούμε την ασφάλεια των Ιταλών πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή».

Το ισραηλινό ΥΠΕΞ κατηγόρησε τους διοργανωτές της πρωτοβουλίας ότι «συνδέονται με τη Χαμάς» και πρότεινε να εκφορτώσουν τη βοήθεια στο λιμάνι του Ασκελόν - και στη συνέχεια να τη... μεταφέρουν οι Ισραηλινοί στον κατεστραμμένο παλαιστινιακό θύλακα.

Σε ανάρτησή του στο Χ, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, τονίζει πως «λυπηθήκαμε που ακούσαμε» την αρνητική απάντηση από τον «εκπρόσωπο του στολίσκου της Χαμάς», να αλλάξουν πορεία, επισημαίνοντας ότι οι ακτιβιστές αρνούνται «την πρότασή μας να μεταφέρουμε, με συντονισμένο και ειρηνικό τρόπο, οποιαδήποτε βοήθεια» μέσω του κοντινού λιμανιού του Ασκελόν.

«Η απάντηση αυτή υπογραμμίζει για άλλη μια φορά την ανειλικρίνεια των μελών του στολίσκου και την αποστολή τους να υπηρετούν τη Χαμάς, αντί του λαού της Γάζας», προσθέτει το ισραηλινό ΥΠΕΞ και προειδοποιεί:

«Επαναλαμβάνουμε: εάν οι προθέσεις σας είναι ειλικρινείς, μεταφέρετε οποιαδήποτε βοήθεια στο Ασκελόν, ώστε να μπορεί να προωθηθεί άμεσα στη Λωρίδα της Γάζας με ειρηνικό και μη βίαιο τρόπο», καταλήγει η ανακοίνωση.

Στέλνει φρεγάτα η Ιταλία

O Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, ανακοίνωσε ότι από χθες τη νύχτα έχει δοθεί εντολή η ιταλική φρεγάτα Fasan να μεταβεί στην περιοχή όπου βρίσκονται τα πλοιάρια του στολίσκου της αποστολής Global Sumud Flottilla.

H φρεγάτα έπλεε βορεια της Κρήτης, στο πλαίσιο της αποστολής «Ασφαλής Θάλασσα». Όπως δήλωσε ο Ιταλός υπουργός, «ο στόχος είναι η Fasan να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ιταλών πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο».

Στην αποστολή συμμετέχουν μέλη του ιταλικού κοινοβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου.

Το πλοίο του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού μεταβαίνει ήδη στην περιοχή και, όπως ειπε ο Κροζέτο, «ενημερώθηκε σχετικά ο στρατιωτικός ακόλουθος της Ισραηλινής πρεσβείας στην Ιταλία».

Μπαράζ εκρήξεων τα ξημερώματα - Εκρήξεις νότια της Κρήτης, τι απαντά το Λιμενικό

Μπαράζ εκρήξεων σημειώθηκε τα ξημερώματα κοντά στα σκάφη του στολίσκου που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Global Sumud Flotilla. Σύμφωνα με αναφορές, έγιναν επιθέσεις με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και παρεμβολές στις επικοινωνίες, ενώ πολλά drones πετούν πάνω από τον στόλο, ο οποίος εισέρχεται στην τελική ευθεία. «Αυτές οι τακτικές δεν θα μας αποτρέψουν από την αποστολή μας να παράσχουμε βοήθεια στη Γάζα και να σπάσουμε την παράνομη πολιορκία. Κάθε προσπάθεια εκφοβισμού μας ενισχύει μόνο τη δέσμευσή μας. Δεν θα φιμωθούμε. Θα συνεχίσουμε να πλέουμε», ανέφερε σε ανακοίνωσή του o Global Sumud Flotilla.

Σύμφωνα με το Al Jazeera οι πρώτες εκρήξεις αναφέρθηκαν καθώς τα σκάφη έπλεαν νότια της Κρήτης.

«Μόλις ακούσαμε τη δέκατη έκρηξη. Δεν σταμάτησαν να επιτίθενται στην αποστολή μας», δήλωσε ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής Τιάγκο Αβίλα σε βίντεο που κοινοποιήθηκε μέσα από ένα από τα σκάφη του στόλου.

Όπως είπε ο Αβίλα, «Γνωρίζουμε ότι τα κάνουν αυτά για ψυχολογικό πόλεμο. Τα drones βρίσκονται από πάνω μας συνέχεια, ωστόσο τώρα είναι σοβαρές και πιο επικίνδυνες οι επιθέσεις».

Ο ίδιος κάλεσε τους ανθρώπους να πιέσουν τις κυβερνήσεις τους να σταματήσουν τις επιθέσεις.

«Είμαστε μια ανθρωπιστική, μη βίαιη αποστολή αλληλεγγύης. Φέρνουμε τρόφιμα και βοήθεια για να ανοίξουμε έναν ανθρωπιστικό διάδρομο. Προστατευόμαστε από το διεθνές δίκαιο. Είμαστε μέρος της συνείδησης του κόσμου που ξέρει ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στα πεινασμένα παιδιά να μένουν χωρίς φαγητό, χωρίς βοήθεια», τόνισε.

«Συνεχίζουμε λοιπόν την αποστολή μας, αλλά σας χρειαζόμαστε. Σας χρειαζόμαστε, να ξεσηκωθείτε. Σας χρειαζόμαστε να πιέσετε τις κυβερνήσεις σας. Δεχόμαστε επίθεση αυτή τη στιγμή».

Σε βίντεο που κοινοποιήθηκε νωρίτερα φαίνεται να έχει καταγραφεί η στιγμή μιας από τις εκρήξεις.

Ανακοίνωση του March To Gaza Greece

«Παρά τις μικρές ζημιές, ο στόλος συνεχίζει ατρόμητος» υπογραμμίζει σε έκτακτη ανακοίνωσή του το March To Gaza Greece.

«Το ελληνικό Λιμενικό έχει υποχρέωση να διασφαλίζει την προστασία κάθε πλεούμενου και κάθε ανθρώπινης ζωής στην περιοχή SAR», τονίζει η ανακοίνωση.

Τι απαντά το Λιμενικό

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές έρευνας και διάσωσης, έπειτα από αναφορές του Global Sumud Flotilla για επίθεση ανοιχτά της Κρήτης στον στολίσκο που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο σημείο έσπευσε πορτογαλικό σκάφος της δύναμης Frontex, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, χωρίς ωστόσο να διαπιστώσει καμία υλική ζημιά στα πλοιάρια.

Νωρίτερα, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης είχε επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τον καπετάνιο ενός από τα σκάφη, χωρίς αποτέλεσμα. Οι ίδιες πηγές τόνισαν επίσης ότι την ώρα της καταγγελίας τα σκάφη του στόλου έπλεαν σε διεθνή ύδατα, νότια της Κρήτης.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.