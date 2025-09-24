Το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι ρωσικά στρατεύματα προχωρούν σε όλα τα μέτωπα στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο ξεκαθάρισε σήμερα ότι «δεν υπάρχει εναλλακτική λύση» για τη Ρωσία από το να συνεχίσει την επίθεσή της στην Ουκρανία, που ξεκίνησε το 2022, σύμφωνα με το AFP. «Συνεχίζουμε την "ειδική στρατιωτική μας επιχείρηση" για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας και να επιτύχουμε τους στόχους» που έχει θέσει ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, στο RBC.

Το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι ρωσικά στρατεύματα προχωρούν σε όλα τα μέτωπα στην Ουκρανία, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι το Κίεβο θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα κατεχόμενα εδάφη της, μεταδίδει το Reuters.

Σχολιάζοντας τον χαρακτηρισμό «χάρτινη τίγρης» που απέδωσε στη Ρωσία ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Πεσκόφ είπε: «Η Ρωσία είναι "αρκούδα", όχι "τίγρης", και δεν υπάρχει "χάρτινη αρκούδα"».

Αναφερόμενος δε στην κατάσταση της οικονομίας της είπε ότι είναι «σταθερή». «Η Ρωσία διατηρεί την οικονομική της σταθερότητα», είπε. Πρόσθεσε ωστόσο ότι «η Ρωσία αντιμετωπίζει εντάσεις και προβλήματα σε διάφορους τομείς της οικονομίας».

Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι η προσέγγιση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Μόσχα που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ έχει «σχεδόν μηδενικά αποτελέσματα».

«Στις σχέσεις μας (ΗΠΑ-Ρωσίας), ο ένας στόχος είναι η εξάλειψη των παραγόντων τριβής (...). Αλλά αυτό προχωρά αργά. Τα αποτελέσματα είναι σχεδόν μηδενικά», δήλωσε σήμερα ο Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου πρόσθεσε ότι ο Πούτιν «έτεινε το χέρι» προς την Ουάσινγκτον προτείνοντας την παράταση κατά έναν χρόνο των ορίων που προβλέπονται από την συνθήκη ελέγχου των εξοπλισμών New Start, η ισχύς της οποίας εκπνέει τον Φεβρουάριο.

«Ολες οι προτάσεις καλής πολιτικής βούλησης του Πούτιν δεν θα παραμείνουν παρά αν η Ουάσινγκτον υιοθετήσει αντίστοιχη προσέγγιση», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Είχε προηγηθεί η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη Νέα Υόρκη.

Η Ουκρανία θα μπορούσε όχι μόνο να ανακτήσει τα εδάφη της αλλά «ίσως να πάει και ακόμη παραπέρα», έγραψε ο Ν. Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

«Πάνε τώρα τρεισήμισι χρόνια που η Ρωσία διεξάγει χωρίς σαφή κατεύθυνση έναν πόλεμο που μια πραγματική στρατιωτική δύναμη θα τον είχε κερδίσει σε λιγότερο από μία εβδομάδα» υποστήριξε ο Τραμπ, εκτιμώντας ότι η χώρα του Βλαντίμιρ Πούτιν «μοιάζει πολύ με "χάρτινη τίγρη"».

«Ο Πούτιν και η Ρωσία είναι σε σοβαρή οικονομική κρίση και τώρα είναι η ώρα για να δράσει η Ουκρανία», συνέχισε η ανάρτηση.

«Με τον καιρό, με υπομονή και την οικονομική υποστήριξη της Ευρώπης και, ιδίως, του ΝΑΤΟ, τα αρχικά σύνορα από τα οποία ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, είναι μια εφικτή δυνατότητα», υποστήριξε.

Ο Τραμπ πίστευε ότι η καλή προσωπική σχέση του με τον Πούτιν θα βοηθούσε στον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο σήμερα παραδέχτηκε ότι αυτή η σχέση φαίνεται πως «δεν σήμαινε τίποτα».