Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε συνέντευξη Τύπου στο περιθώριο της Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη επισήμανε τους δύο όρους που έχει για να αναγνωρίσει η Ιταλία το κράτος της Παλαιστίνης.

Η Τζόρτζια Μελόνι, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ανακοίνωσε ότι η πλειοψηφία θα καταθέσει πρόταση για την αναγνώριση της Παλαιστίνης, αλλά υπό τον όρο της απελευθέρωσης των ομήρων και του αποκλεισμού της Χαμάς από τη Γάζα. Εξέφρασε την ελπίδα ότι και η αντιπολίτευση θα την υποστηρίξει.

«Προσωπικά», εξήγησε η Μελόνι, «συνεχίζω να πιστεύω ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης ελλείψει ενός κράτους που να πληροί τις προϋποθέσεις της κυριαρχίας δεν λύνει το πρόβλημα, δεν παράγει απτά, συγκεκριμένα αποτελέσματα για τους Παλαιστίνιους. Ωστόσο, λέγεται ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό μέσο πολιτικής πίεσης και αυτό είναι εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά πρέπει επίσης να καταλάβουμε σε ποιον (ασκείται πίεση).

»Νομίζω ότι η κύρια πολιτική πίεση πρέπει να ασκηθεί στη Χαμάς, επειδή είναι Χαμάς είναι αυτή που ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο και η Χαμάς είναι που εμποδίζει τον πόλεμο να τελειώσει αρνούμενη να παραδώσει τους ομήρους».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι «η πλειοψηφία θα υποβάλει πρόταση στη Βουλή που θα λέει ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης πρέπει να υπόκειται στους δύο αυτούς όρους «επειδή πρέπει να κατανοήσουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες» τόνισε.

«Δεν είμαι κατά της αναγνώρισης της Παλαιστίνης, αλλά πρέπει να θέσουμε τις σωστές προτεραιότητες. Νομίζω ότι μια τέτοια πρωτοβουλία μπορεί επίσης να βρει συναίνεση μεταξύ της αντιπολίτευσης, σίγουρα δεν βρίσκει συναίνεση στη Χαμάς, μπορεί να μην βρει συναίνεση μεταξύ των ισλαμιστών εξτρεμιστών, αλλά θα πρέπει να βρει συναίνεση μεταξύ «ανθρώπων που έχουν κοινή λογική» είπε.

Η Τζόρτζια Μελόνι, μοιράστηκε πολλά αποσπάσματα από την ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ, από τη μετανάστευση μέχρι την Πράσινη Συμφωνία και την ανάγκη να καταστούν οι πολυμερείς οργανισμοί αποτελεσματικοί. «Συμμερίζομαι πολλά πράγματα», σχολίασε η Μελόνι, «που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή την ομιλία, αυτά που είπε για τη μετανάστευση, πολλά από αυτά που είπε για την Πράσινη Συμφωνία, επίσης μερικά αποσπάσματα για το γεγονός ότι, και θα αναφέρω μερικά από αυτά και στην ομιλία μου, οι πολυμερείς οργανισμοί, προκειμένου να λειτουργήσουν καλά, να ανακάμψουν και να βελτιώσουν τον ρόλο τους σε ένα πλαίσιο όπως αυτό στο οποίο βρισκόμαστε, σαφώς πρέπει επίσης να γνωρίζουν πώς να εξετάζουν τι δεν λειτουργεί».

»Έπειτα, γνωρίζουμε ότι εδώ, για παράδειγμα, υπάρχει όλο το ζήτημα της μεταρρύθμισης των Ηνωμένων Εθνών, αλλά όχι μόνο αυτό, υπάρχει αντικειμενικά έλλειψη ικανότητας να υπάρξει αντίκτυπος και σε αυτό το σενάριο γίνεται ένα σημαντικό πρόβλημα, οπότε κατά τη γνώμη μου υπήρχαν μερικά πολύ ενδιαφέροντα σημεία» είπε.