Το ζεύγος Τραμπ έφτασε πριν από λίγο στο κτίριο του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη.

Πιασμένοι χέρι χέρι έφτασαν ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ στην Γενική συνέλευση του ΟΗΕ, όπου ο Αμειρκανός πρόεδρος θα απευθύνει σε λίγη ώρα την ομιλία του.

Αυτό που συζητείται στο παρασκήνιο ωστόσο είναι η Μελάνια Τραμπ και ο χαιρετισμός της στη σύζυγο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμβουλος της πρώτης κυρίας Μελάνια Τραμπ υποβάθμισε τη σημασία ενός επερχόμενου χαιρετισμού μεταξύ της πρώτης κυρίας και της Ουκρανής ομολόγου της, Ολένα Ζελένσκα, λέγοντας την Τρίτη ότι ο Τραμπ θα συναντηθεί με τη Ζελένσκα για να είναι ευγενική.

Η Μελάνια Τραμπ και η Ζελένσκα αναμένεται να έχουν ένα άτυπο χαιρετισμό ενώ και οι δύο γυναίκες βρίσκονται στη Νέα Υόρκη γύρω από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία, στην πραγματικότητα, Ainsley. Η αλήθεια είναι ότι η κυρία Ζελένσκα έχει επικοινωνήσει με τη Μελάνια αρκετές φορές για να κανονίσει μια συνάντηση, αλλά δεν υπάρχει διμερής συνάντηση», δήλωσε ο Μαρκ Μπέκμαν, ανώτερος σύμβουλος της Μελάνια Τραμπ κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο «FOX & Friends» του Fox News.

«Δεν υπάρχει τίποτα επίσημο. Καθώς η πρώτη μας κυρία είναι πολύ ευγενική, θα μας χαιρετήσει σήμερα, αλλά δεν υπάρχει καμία ουσιαστική συζήτηση καθιστή, ούτε κάποια συνάντηση».

Η Ζελένσκα έγραψε μια επιστολή στη Μελάνια Τραμπ, την οποία παρέδωσε ιδιοχείρως στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ο σύζυγός της, ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον περασμένο μήνα.

Αυτό συνέβη αφού η Μελάνια Τραμπ έγραψε τη δική της επιστολή προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, στην οποία αναφερόταν έμμεσα στο «σκοτάδι» γύρω από τα παιδιά του πολέμου. Δεν κατονόμασε συγκεκριμένα την Ουκρανία, αλλά χιλιάδες παιδιά από την Ουκρανία φέρονται να έχουν απαχθεί από τη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου.

Η Πρώτη Κυρία αναμένεται να μιλήσει σε μια εκδήλωση με άλλους συζύγους αρχηγών κρατών αργότερα την Τρίτη, όπου αναμένεται να ξεκινήσει έναν νέο συνασπισμό, με τίτλο «Καλλιεργώντας το Μέλλον Μαζί».