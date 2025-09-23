Ο Ερντογάν θα επιδιώξει «ανταλλάγματα» στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

O Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σχεδιάζει να αγοράσει εκατοντάδες επιβατικά αεροπλάνα της Boeing και μαχητικά της Lockheed Martin ενώ ασκεί επίσης πιέσεις ώστε κάποια από τα εξαρτήματά τους να παράγονται στη χώρα του, μεταδίδει σήμερα το Bloomberg News.

Ο Ερντογάν επιδιώκει να αντισταθμίσει τις πληρωμές για τα αμερικανικά αεροσκάφη με συμφωνίες για τουρκικά προϊόντα αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αναφέρεται στο τηλεγράφημα, το οποίο επικαλείται πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Οι συμφωνίες υπόκεινται στην έγκριση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τονίζει το Reuters.

Tο Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα το δημοσίευμα του Bloomberg. Ο Λευκός Οίκος, η Boeing και η Lockheed Martin δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα του Reuters για σχολιασμό. Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αρνήθηκε να σχολιάσει στο Bloomberg.

Η εξέλιξη έρχεται πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου.

Ο Τραμπ αναμένει να συνάψει με την Τουρκία εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων μιας μεγάλης αγοράς αεροσκαφών Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για τα F-16 και της συνέχισης των συνομιλιών για τα F-35.

Ο Ερντογάν επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι η Τουρκία θα διαπραγματευτεί την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών F-35 κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η Τουρκία εξόργισε την κυβέρνηση Τραμπ το 2019 όταν αγόρασε ρωσικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας S-400, ωθώντας την Ουάσινγκτον να ακυρώσει μια προγραμματισμένη πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 και να απομακρύνει την Άγκυρα από την κοινή γραμμή παραγωγής του προγράμματος.

Στη συνέχεια, η Τουρκία προχώρησε σε συμφωνία για αγορά αεροσκαφών F-16.

Με πληροφορίες από Reuters