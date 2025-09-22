Σταμάτησαν οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.

Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης έκλεισε, έπειτα από εμφάνιση drones, ανακοίνωσε η δανέζικη αστυνομία.

«Το αεροδρόμιο είναι προς το παρόν κλειστό για απογειώσεις και προσγειώσεις, καθώς 2-3 μεγάλα drones εθεάθησαν να πετούν στην περιοχή. Ο χρονικός ορίζοντας είναι άγνωστος επί του παρόντος», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Χ. Εκπρόσωπος του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης επιβεβαίωσε στο Reuters ότι σταμάτησε η λειτουργία, αλλά δεν έδωσε διευκρινίσεις.

Οι προσγειώσεις και απογειώσεις σταμάτησαν στις 20:26 (τοπική ώρα), λόγω αναφορών για drone. Λίγα λεπτά αργότερα προσγειώθηκε μία πτήση, όμως άλλες είναι σε αναμονή, ή έγινε εκτροπή τους σε άλλα αεροδρόμια. Έως τώρα, περισσότερες από 15 πτήσεις εστάλησαν σε άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με το Flightradar24.

{https://x.com/flightradar24/status/1970209204431450587}