Σύμφωνα με την ισραηλινή ομάδα εκστρατείας Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοούμενων πρόκειται για τον Άλον Όχελ, ο οποίος απήχθη από τη Χαμάς στο φεστιβάλ μουσικής Supernova.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς δημοσίευσε τη Δευτέρα ένα βίντεο που δείχνει έναν Ισραηλινό - Γερμανό όμηρο ζωντανό.

Πρόκειται για το δεύτερο βίντεο με όμηρο που κοινοποιείται μέσα στον Σεπτέμβριο. Η ισραηλινή ομάδα εκστρατείας Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοούμενων αναγνώρισε τον αιχμάλωτο ως τον Άλον Όχελ, ο οποίος απήχθη από τη Χαμάς κατά τη διάρκεια της επίθεσής στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το φόρουμ επικαλέστηκε την οικογένειά του, η οποία προέτρεψε τα ΜΜΕ να μην χρησιμοποιήσουν τη φωτογραφία του ή αποσπάσματα από το βίντεο.

Στο βίντεο, ο 24χρονος Όχελ, ντυμένος με μαύρο μπλουζάκι, απευθύνει έκκληση στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να εξασφαλίσει την απελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα. Ακούγεται επίσης να προτρέπει την οικογένειά του να συνεχίσει να διαμαρτύρεται κατά του Νετανιάχου και της κυβέρνησής του, προκειμένου να πιέσει για την απελευθέρωσή τους.

Το βίντεο δείχνει επίσης έναν ένοπλο της Χαμάς, ντυμένο στα μαύρα, να «χτυπάει» τον ώμο του Όχελ. Το βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις Ταξιαρχίες Εζεντίν Αλ-Κασάμ, δείχνει τον Όχελ να μιλάει ενώ παρακολουθεί μια τηλεοπτική οθόνη που δείχνει τον Νετανιάχου. Ο Όχελ επρόκειτο να ξεκινήσει μουσικές σπουδές μετά την επιστροφή του από ένα ταξίδι στην Ασία λίγο καιρό πριν από την απαγωγή του στο μουσικό φεστιβάλ Supernova. Απήχθη με τρεις άλλους νεαρούς άνδρες.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς είχε δημοσιεύσει ένα παρόμοιο βίντεο του Όχελ στις 5 Σεπτεμβρίου, στο οποίο εμφανιζόταν μαζί με έναν άλλο όμηρο, τον Guy Gilboa-Dalal. Από τους 251 ομήρους που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, 47 βρίσκονται ακόμα στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων 25 που ο ισραηλινός στρατός λέει ότι είναι νεκροί.

Ωστόσο το γαλλικό πρακτορείο δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα το βίντεο ή την ημερομηνία που γυρίστηκε το συγκεκριμένο υλικό.

Με πληροφορίες του AFP