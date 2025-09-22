Προτείνει παράταση της συνθήκης New START για τα πυρηνικά έως τον Φεβρουάριο του 2026.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε έτοιμος να παρατείνει κατά ένα χρόνο την τελευταία συνθήκη για τον έλεγχο των εξοπλισμών που απομένει ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και τη Μόσχα, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ πράξει το ίδιο.

Η New START (Νέα Συνθήκη Μείωσης Στρατηγικών Όπλων) περιορίζει τον αριθμό των στρατηγικών πυρηνικών κεφαλών που μπορούν να αναπτύξουν οι ΗΠΑ και η Ρωσία. Επίσης, θέτει περιορισμούς για τον αριθμό των πυραύλων που μπορούν να αναπτυχθούν στη ξηρά, σε υποβρύχια και των βομβαρδιστικών που μπορούν να τους μεταφέρουν.

Αυτή η συνθήκη εκπνέει στις 5 Φεβρουαρίου 2026 και μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον για την ανανέωση ή την αναδιαμόρφωση της New START. Πάντως, ο Τραμπ έχει εκφράσει την επιθυμία για τη σύναψη μιας νέας συμφωνίας για τον έλεγχο των πυρηνικών, όχι μόνο με τη Ρωσία, αλλά και με την Κίνα.

Μιλώντας στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, ο Πούτιν είπε ότι είναι έτοιμος να παρατείνει κατά ένα χρόνο τη New START, προς το συμφέρον της παγκόσμιας μη διάδοσης των όπλων και προκειμένου να δώσει ώθηση στον διάλογο με την Ουάσινγκτον για τη διάδοχη συνθήκη, εάν ο Αμερικανός ομόλογός του είναι έτοιμος να πράξει το ίδιο.

«Η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει να τηρεί τα βασικά αριθμητικά όρια της New START για ένα χρόνο μετά τις 5 Φεβρουαρίου του 2026. Στη συνέχεια, βάσει της ανάλυσης της κατάστασης, θα αποφασίσουμε εάν θα διατηρήσουμε αυτούς τους αυτο-επιβαλλόμενους περιορισμούς», δήλωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με το Reuters.

«Πιστεύουμε ότι αυτό το μέτρο θα είναι βιώσιμο μόνο εάν οι ΗΠΑ ενεργήσουν με παρόμοιο τρόπο και δεν κάνει βήματα που υπονομεύουν ή παραβιάζουν την υπάρχουσα ισορροπία των δυνατοτήτων αποτροπής», συμπλήρωσε ο Ρώσος πρόεδρος.