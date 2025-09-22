Ο Τουσκ τόνισε ακόμα πως η Πολωνία δεν θα είναι μόνη στην περίπτωση που αρχίσει να κλιμακώνεται μια ενδεχόμενη σύγκρουση.

Ο Ντόναλντ Τουσκ προειδοποίησε ότι η Πολωνία δεν θα διστάσει και θα καταρρίψει οποιαδήποτε αντικείμενα «παραβιάζουν το έδαφός μας και πετούν πάνω από την Πολωνία».

Σύμφωνα με το Reuters, ο Πολωνός πρωθυπουργός προειδοποίησε ωστόσο ότι θα υιοθετήσει μια πιο προσεκτική προσέγγιση σε καταστάσεις που δεν είναι σαφείς.

«Θα λάβουμε την απόφαση να καταρρίψουμε ιπτάμενα αντικείμενα όταν παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας και πετούν πάνω από την Πολωνία. Δεν το συζητάμε καν αυτό», δήλωσε ο Τουσκ σε συνέντευξη Τύπου.

«Όταν έχουμε να κάνουμε με καταστάσεις που δεν είναι απολύτως σαφείς, όπως η πρόσφατη πτήση ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών πάνω από την Petrobaltic - αλλά χωρίς καμία παραβίαση, επειδή αυτά δεν είναι τα χωρικά μας ύδατα - πρέπει πραγματικά να το σκεφτούμε εξονυχιστικά πριν αποφασίσουμε για ενέργειες, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια πολύ οξεία φάση σύγκρουσης», πρόσθεσε.

Ο Τουσκ δήλωσε ότι θα πρέπει επίσης να είναι σίγουρος ότι η Πολωνία δεν θα είναι μόνη στην περίπτωση που αρχίσει να κλιμακώνεται μια ενδεχόμενη σύγκρουση.

«Πρέπει επίσης να είμαστε απολύτως βέβαιοι πως όλοι οι σύμμαχοι θα το αντιμετωπίσουν αυτό ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που το κάνουμε κι εμείς», είπε.

Σημειώνεται πως το βράδυ της 10ης προς την 11η Σεπτεμβρίου, 20 ρωσικά drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Την Παρασκευή η Βαρσοβία κατήγγειλε ότι δύο ρωσικά μαχητικά παραβίασαν την ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας εξόρυξης της Petrobaltic στην Θάλασσα της Βαλτικής.

Παράλληλα, η Εσθονία ζήτησε επίσημα την Παρασκευή την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ μετά τη ρωσική παραβίαση του εναέριου χώρου της. Η Μόσχα από την πλευρά της, διέψευσε την καταγγελία της Εσθονίας.

Με πληροφορίες του Reuters/Guardian