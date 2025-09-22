Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει σήμερα, με αφορμή την εισβολή τριών ρωσικών αεροπλάνων στον εσθονικό εθνικό εναέριο χώρο την περασμένη εβδομάδα. Τρία καταδιωκτικά αεροπλάνα MiG-31 της Ρωσικής Ομοσπονδίας εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο πάνω από τον κόλπο της Φινλανδίας και παρέμειναν εκεί για περίπου 12 λεπτά, προκαλώντας διαμαρτυρίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Μόσχα να διαψεύδει οποιαδήποτε παραβίαση.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε 10 ημέρες που συνεδριάζει το ΣΑ για να συζητήσει την ολοένα και πιο επιθετική στάση της Ρωσίας στην περιοχή - η Πολωνία είχε συγκαλέσει την πρώτη συνάντηση, για τα ρωσικά drones που μπήκαν στον εναέριο χώρο της.

Λετονία: Κίνδυνος «σοβαρής σύγκρουσης»

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο πρόεδρος της Λετονίας, Έντγκαρς Ρινκέβιτς, δήλωσε ότι υπάρχει κίνδυνος «σοβαρής σύγκρουσης» εάν η Ρωσία συνεχίσει τις επόμενες εβδομάδες να προκαλεί το ΝΑΤΟ.

«Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν θέλουν έναν ευρύτερο πόλεμο, αλλά δεν θα είχαν άλλη επιλογή από το να απαντήσουν», τονίζει.

{https://www.facebook.com/edgars.rinkevics/posts/pfbid0F8vqvgsREza23C9sRvpbZjmReLutM5Q5x2pitWeNCju1KhZ8FedcUZktKUkLiUk9l}

Τσεχία: Το ΝΑΤΟ να απαντήσει αποφασιστικά

Ο Τσέχος πρόεδρος, Πετρ Πάβελ, κάλεσε το ΝΑΤΟ να απαντήσει αποφασιστικά στη ρωσική επιθετικότητα και να παραμείνει ενωμένο. «Δυστυχώς, αυτό μας φέρνει στο χείλος της σύγκρουσης, αλλά το να υποκύψουμε στο κακό είναι απλώς αδύνατη», είπε.

Συνεδριάζει το ΝΑΤΟ την Τρίτη

Οι αντιπρόσωποι των 32 χωρών του ΝΑΤΟ θα συνεδριάσουν αύριο, Τρίτη, το πρωί στις Βρυξέλλες, έπειτα από αίτημα που διατύπωσε η Εσθονία μετά την παραβίαση, την Παρασκευή, του εθνικού εναέριου χώρου της από ρωσικά αεροσκάφη, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος της συμμαχίας.

Αυτή η συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου (NAC) σε επίπεδο πρεσβευτών θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του άρθρου 4 της συνθήκης του ΝΑΤΟ που προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των συμμάχων σε περίπτωση που απειλείται ένα από τα μέλη του.

Εσθονία: «Ρωσικό μοτίβο απαράδεκτης συμπεριφοράς»

Ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών της Εσθονίας Γιόναταν Βσέβιοφ προειδοποίησε ότι η ρωσική εισβολή την περασμένη εβδομάδα είναι «μέρος ενός μοτίβου απαράδεκτης συμπεριφοράς, όχι ένα μεμονωμένο γεγονός».

«Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν σημειωθεί περιστατικά με drones στην περιοχή, όλα στο πλαίσιο του παράνομου επιθετικού πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία», πρόσθεσε.

Ο Βσέβιοφ, πρώην πρέσβης της Εσθονίας στις ΗΠΑ, προέτρεψε την Ευρώπη να αντιδράσει έντονα, λέγοντας ότι «το περιστατικό δείχνει ότι τα προηγούμενα μηνύματά μας δεν ήταν αρκετά σαφή ή αξιόπιστα για να αλλάξουν την απερίσκεπτη συμπεριφορά που αντιμετωπίζουμε».

«Σκοπός μας είναι η αμυντική σαφήνεια. Εάν τα όρια είναι θολά, πρέπει να επανασχεδιαστούν - αποφασιστικά και από κοινού. Αυτό θα επιδιώξουμε να κάνουμε τις επόμενες ημέρες».

Τη Δευτέρα, προχώρησε περαιτέρω, μιλώντας σε εσθονικά μέσα ενημέρωσης. Τόνισε ότι πρέπει οι συνέπειες για τη Ρωσία να είναι «αρκετά δυσάρεστες, ώστε να μην συμβεί ξανά».

Με πληροφορίες από Guardian